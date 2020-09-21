На Сновщині коронавірус спричинив смерть уже двох людей. В обох випадках це були пенсіонери з сіл Жовідь та Клюси. Кількість підтверджених лабораторно випадків захворювання на COVID-19 перевищила три десятки осіб. У дитячому відділенні райлікарні перебувають дві дитини з підозрою на інфікування коронавірусом.
В одній з сільських шкіл захворіла директорка. Також до лікарні потрапив і священник - настоятель храму в Сновську. Як ніколи раніше стало актуальним дотримання карантинного режиму. Наші земляки повинні добре усвідомити: зменшення контактів між людьми, носіння маски, дезінфекція – ось найпростіші та найефективніші методи протистояння хворобі.
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