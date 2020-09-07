Виконавча дирекція ФССУ підтримала проекти законів по усуненню обмежень з фінансування виплат та соціальних послуг

З 18 квітня 2020 року Фонд соціального страхування України на вимогу закону призупинив фінансування окремих страхових виплат та медичних і соціальних послуг для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю та працюючого населення на період дії карантину.Обмеження накладено підпунктом другим пункту п’ятого прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553.
Встановлені
обмеження вступають у правову колізію із законодавством про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, яким гарантується фінансування
медико-соціальних послуг і страхових виплат для потерпілих на виробництві, осіб
з інвалідністю, працівників після перенесених захворювань і травм.
Виконавча
дирекція ФССУ розглянула та підтримала проекти законів, спрямовані на
відновлення фінансування страхових виплат та медико-соціальних послуг, які
здійснюються за кошти Фонду.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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