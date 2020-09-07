понедельник, 7 сентября 2020 г.

Виконавча дирекція ФССУ підтримала проекти законів по усуненню обмежень з фінансування виплат та соціальних послуг

 

З 18 квітня 2020 року Фонд соціального страхування України на вимогу закону призупинив фінансування окремих страхових виплат та медичних і соціальних послуг для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю та працюючого населення на період дії карантину.

Обмеження накладено підпунктом другим пункту п’ятого прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553.

Встановлені обмеження вступають у правову колізію із законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яким гарантується фінансування медико-соціальних послуг і страхових виплат для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю, працівників після перенесених захворювань і травм.

Виконавча дирекція ФССУ розглянула та підтримала проекти законів, спрямовані на відновлення фінансування страхових виплат та медико-соціальних послуг, які здійснюються за кошти Фонду.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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