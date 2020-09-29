Футбол
У рамках міжрайонного розіграшу Кубка Городнянщини 20 вересня у Городні сновський «Тайм» провів півфінальну зустріч з «Мощонкою».Наші футболісти перемогли суперників з розгромним рахунком – 8:1. Фінальний матч відбудеться в неділю, 27 вересня. Наш «Тайм» на виїзді зіграє проти «Куликівки».
Юнацький футбол
За інформацією тренера ДЮСШ Олександра Кухаренка, минулими вихідними команда юних футболістів (2008-2009 рр.н.) зі Сновська побувала в Семенівці, де з нагоди Дня міста проводився міжобласний футбольний турнір. Підбір учасників змагань традиційно був дуже сильним, конкуренція висока. Наша команда перемогла представників Конотопа (2:1) і Шостки (5:0), але поступилася «Барсі» з Сум (1:2). У грі за умовну «бронзу» сновчани зустрілися з господарями поля – семенівцями. Основний час матчу завершився внічию (0:0). А в серії пенальті футболісти зі Сновська довели свою перевагу з рахунком 7:6. Вони вже п`ять років, як брали участь у цих змаганнях, але вперше здобули ІІІ місце.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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