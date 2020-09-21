Фонд профінансував одноразові допомоги для двох сімей, чиї рідні померли від профзахворювання на COVID-19

Для родини фельдшерки Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, яка померла внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за рахунок коштів державного бюджету.
Загалом станом на сьогодні ФССУ
профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб» для одинадцяти родин медичних працівників.
Також сьогодні Фонд соціального
страхування України здійснив фінансування одноразової допомоги за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 219 тисяч 700
гривень членам сім’ї лікаря-терапевта зі Львівщини, який помер внаслідок гострого
професійного захворювання на COVID-19.
Загалом ФССУ профінансував надання такої
допомоги для дванадцяти родин.
Допомоги перераховані Фондом сьогодні, 16
вересня. Кошти надійдуть на рахунки сімей упродовж декількох банківських днів.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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