Досудова доповідь: суд врахує її при ухваленні вироку

Про кримінальні покарання, адміністративні стягнення і особливості роботи з тими, хто невдовзі постане перед судом – читачам «Променя» розповів керівник районного сектору філії ДУ «Центр пробації» підполковник Ігор Шуляк.
Керівник сектору підполковник Ігор Шуляк та старший інспектор капітан Юлія Литвиненко.
– До сфери повноважень нашої служби передовсім належить робота з тими громадянами, які засуджені до покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. Простіше кажучи, ті, хто отримав «умовний строк». Також ми займаємося особами, на яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних або громадських робіт. Окремий напрямок діяльності – підготовка засуджених до звільнення з місць позбавлення волі.
Якщо навести трохи статистичної інформації, то цьогоріч по обліку в нашому секторі пройшли 64 засуджені людини (56 чоловіків і 8 жінок). Двадцять громадян за рішенням суду залучалися до суспільно-корисних робіт, ще двоє – до громадських. Підготовлене звільнення з-за грат шістьох осіб, які відбули свій термін покарання.
Значна увага приділяється складанню досудових доповідей. Коли стосовно людини, яка підозрюється в скоєнні злочину, завершується слідство, суд для всебічного і об’єктивного вивчення обставин справи доручає нашому сектору зібрати характеризуючі матеріали на підсудного – довідки з різних держустанов, відгуки родичів, сусідів, колег по роботі. Цей набір документів може мати значення під час винесення вироку судом. У 2018 році нами було підготовлено 61 досудову доповідь, у 2019 – 39, цьогоріч уже 30.
Варто згадати, що постійно ведеться робота з тими громадянами, які порушують порядок відбуття покарання, зокрема – з так званими аліментниками. В ході суспільно-корисних робіт вони мають можливість позбутися боргу перед власними дітьми. Але не всі погоджуються це зробити. У 2020 році за злісне ухилення від суспільно-корисних робіт на сімох громадян складені протоколи. А якщо така форма впливу на декого не діє – то на них чекає кримінальне покарання (позбавлення волі на термін до 2 років). У цьому році було засуджено двох осіб, матеріали на ще трьох перебувають на розгляді в суді.
Олег Мірошниченко
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