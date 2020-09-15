Щомісячні страхові виплати потерпілим шахтарям зросли на 13,7% за підсумками серпня

Упродовж січня–серпня 2020 року потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або профзахворювань працівники гірничодобувної промисловості та їх сім’ї отримали 3,53 млрд гривень щомісячних страхових виплат від Фонду соціального страхування України. Це 59% від усіх коштів, які Фонд направив на цю статтю видатків для потерпілих усіх галузей.
Щомісячна
страхова виплата для шахтарів і їх родин за підсумками серпня цього року більша
на 37%, ніж середній показник розміру такої виплати для усіх потерпілих. Її середньомісячний
розмір склав 5 191,92 гривні, що на 13,7% більше, ніж за вісім місяців
2019 року.
ФССУ
щомісяця фінансує страхові виплати для 88,3 тисяч потерпілих гірничої галузі та
членів їх сімей у разі смерті потерпілих, що становить 43,65% від загальної
кількості отримувачів страхових виплат.
Щомісячна
страхова виплата встановлюється потерпілому у разі часткової або повної втрати
професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання. Виплата компенсує втрачений заробіток або його
частину відповідно до ступеня втрати працездатності. Також зазначена страхова
виплата призначається особам, які мають
на це право, у разі смерті потерпілого.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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