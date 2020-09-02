вторник, 15 сентября 2020 г.

У січні–серпні Фонд прийняв на оплату майже 2 млн лікарняних листків

 За оперативними даними перших восьми місяців 2020 року до Фонду соціального страхування України подали на оплату майже 2 мільйони листків непрацездатності.

Лікарняні листки були видані застрахованим особам у разі захворювань, у тому числі, на коронавірусну хворобу, травм, необхідності догляду за хворою дитиною або членом родини, а також у випадку ізоляції від COVID-19.

Фінансування допомог по тимчасовій непрацездатності здійснюється Фондом на підставі отриманої від страхувальника (роботодавця) заяви-розрахунку, від терміну подачі якої залежить дата фінансування матеріального забезпечення.

Залежно від причини тимчасової непрацездатності можуть різнитись розмір і тривалість її оплати:

• непрацездатність, викликана будь-яким захворюванням або травмою, що не пов’язані з виробництвом, фінансується Фондом, починаючи с шостого дня непрацездатності і до відновлення здоров’я (перші п’ять днів оплачує роботодавець). Розмір такої допомоги залежить від тривалості страхового стажу і складає від 50% до 100% середнього доходу;

• тимчасова непрацездатність, викликана необхідністю догляду за хворою дитиною до 14 років або родичем, фінансується ФССУ з першого дня догляду. Розмір допомоги також залежить від тривалості страхового стажу, а тривалість виплат складає до трьох днів (до семи у виняткових випадках) – у разі догляду за хворим членом сім’ї, до 14 днів – у випадку догляду за хворою дитиною і за весь період, доки дитина потребує догляду, – у разі стаціонарного лікування;

• ізоляція від COVID-19 фінансується у розмірі 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, виплати здійснюються, починаючи з шостого дня самоізоляції під медичним наглядом (перші п’ять днів оплачує роботодавець). Однак для медичних працівників Фонд фінансує допомогу у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу.

 

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Автор: на

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