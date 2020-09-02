У січні–серпні Фонд прийняв на оплату майже 2 млн лікарняних листків

За оперативними даними перших восьми місяців 2020 року до Фонду соціального страхування України подали на оплату майже 2 мільйони листків непрацездатності.
Лікарняні
листки були видані застрахованим особам у разі захворювань, у тому числі, на
коронавірусну хворобу, травм, необхідності догляду за хворою дитиною або членом
родини, а також у випадку ізоляції від COVID-19.
Фінансування
допомог по тимчасовій непрацездатності здійснюється Фондом на підставі
отриманої від страхувальника (роботодавця) заяви-розрахунку, від терміну подачі
якої залежить дата фінансування матеріального забезпечення.
Залежно
від причини тимчасової непрацездатності можуть різнитись розмір і тривалість її
оплати:
•
непрацездатність, викликана будь-яким захворюванням або травмою, що не пов’язані
з виробництвом, фінансується Фондом, починаючи с шостого дня непрацездатності і
до відновлення здоров’я (перші п’ять днів оплачує роботодавець). Розмір такої
допомоги залежить від тривалості страхового стажу і складає від 50% до 100%
середнього доходу;
•
тимчасова непрацездатність, викликана необхідністю догляду за хворою дитиною до
14 років або родичем, фінансується ФССУ з першого дня догляду. Розмір допомоги
також залежить від тривалості страхового стажу, а тривалість виплат складає до
трьох днів (до семи у виняткових випадках) – у разі догляду за хворим членом
сім’ї, до 14 днів – у випадку догляду за хворою дитиною і за весь період, доки
дитина потребує догляду, – у разі стаціонарного лікування;
•
ізоляція від COVID-19 фінансується у розмірі 50% середнього доходу незалежно
від тривалості страхового стажу, виплати здійснюються, починаючи з шостого дня
самоізоляції під медичним наглядом (перші п’ять днів оплачує роботодавець).
Однак для медичних працівників Фонд фінансує допомогу у розмірі 100% середнього
доходу незалежно від тривалості страхового стажу.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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