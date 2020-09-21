Святкові нагороди
Одинадцятого вересня з нагоди Дня фізкультури і спорту на стадіоні у Сновську відбулася церемонія нагородження кращих спортсменів і тренерів нашого краю.Почесні грамоти міської ради і райдержадміністрації вручили заступнику директора дитячо-юнацької спортивної школи В.Івлєву, тренерам-викладачам С.Коляко, М.Боброву та Є.Лахадинову. Також були відзначені 29 юних майстрів у таких видах спорту як футбол, легка атлетика, настільний теніс, вільна боротьба, кікбоксинг, паверліфтинг, гирьовий спорт, спортивна гімнастика, волейбол.
Юнацький футбол
Минулого тижня у селищі Гончарівське відбувся юнацький футбольний турнір зі участі чотирьох команд. Представники Сновська спочатку з розгромним рахунком 5:0 здолали опір суперників з «Гончарівське ДЮСШ 2», а потім так само переконливо перемогли «Славутич» - 6:3 і «Гончарівське ДЮСШ 1» - 5:2. У підсумку наші футболісти посіли перше місце на цих змаганнях. А Д.Потошного визнано кращим голкіпером турніру.
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