Як місцеві підприємці давали назви своїм закладам

Підбір назви для бізнесової справи завжди є надзвичайно відповідальною дією, адже недарма говорять: «Як ви корабля назвете, так він і попливе».
Хочеться, щоб найменування було звучним, легко запам’ятовувалося і при цьому асоціювалося саме з її власниками. Як вишукували назви для власної справи підприємці Сновщини – дізнавалася і наша газета.
Магазин «Bretelle». Цей маленький, але дуже затишний магазин білизни з’явився у Сновську п’ять років тому. Його власниця, молода та амбітна Катерина Стукало, назву для свого закладу придумала ще задовго до його відкриття, побачивши вивіску «Bretelle» на одній із вулиць Житомира. Тоді вона одразу зрозуміла, ця назва ідеально підходить для її магазину – лаконічна, проста, і, звичайно ж, пов’язана із тим, який саме товар тут пропонують.
Вже вісімнадцять років поспіль товари на будь-який смак для дітей і не тільки, можна знайти в магазині з однойменною назвою «Дар’я». Його власник Ігор Семко розповідає, що назвав заклад на честь народження своєї донечки Дар’ї, яка з’явилася у подружжя саме в рік відкриття магазину.
Довго думала над назвою для свого магазину Людмила Постол, власниця «Людмили». Спершу жінка свій товар пропонувала на місцевому ринку, а в 2012 році вирішила все ж таки відкрити власний заклад. Варіантів для назви було багато, та родичі й друзі запропонували їй назвати магазин на свою честь. Мовляв, всі точно знатимуть і які товари можна знайти у магазині, і чий він.
Вісім років тому справжньою окрасою міста став магазин «Le Grand» Анни Гордійко. За словами власниці, ця назва французького походження означає величність та вишуканість. Інших варіантів для магазину навіть не розглядалося, навпаки, розпочинаючи з нуля його будівництво орієнтувалися саме на вишуканість приміщення та відповідний стиль.
А от Ірина Савинська свій магазин «Багіра» назвала на честь улюбленої тварини – кішки.
Його відкриття відбулося ще 2007 року і відтоді власниця і не задумувалася про зміну назви. Навпаки, нещодавно маленький банер оновила на більший та яскравіший. На думку власниці, саме слово «багіра» асоціюється із граційністю та витонченістю, тому кращої назви для магазину одягу, в якому найвибагливіші покупці знайдуть для себе щось стильне та вишукане, годі й шукати.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
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