На один банк менше буде у Сновську з 29 вересня

Цього дня зачиняться двері місцевого відділення Райффайзен Банку Аваль. Детальніше про зміни в роботі цієї фінансової установи розповіла її керівник – Надія Довгаль.
За її словами, Райффайзен Банк Аваль працює стабільно і продовжує залишатися одним з лідерів надання банківських послуг на українському ринку. У Сновську Аваль розпочав свою роботу з 1996 року. Та вже давно втілювалася в життя стратегія залучення клієнтів до користування сучасними сервісами, зокрема – в онлайн-режимі. Останніми роками завдяки поширенню карткових розрахунків за товари, житлово-комунальні послуги тощо суттєво зменшився обіг готівкових грошей і прямих касових операцій. Звичним явищем стала, як зараз модно казати, діджиталізація. Можливості Інтернет-зв’язку є дуже великими. Ми навчали клієнтів здійснювати оплату онлайн, допомагали встановлювати на смартфони спеціальну банківську програму. До речі, навіть чимало пенсіонерів оволоділи сучасною можливістю оплатити свої рахунки. Щоб провести якийсь платіж стало не обов’язковим приходити до банку. Тому у плановому порядку почала скорочуватися мережа відділень. Скажімо, раніше закрилися установи у Коропі, Ріпках, Корюківці, на черзі – Сновськ, Городня, Варва та деякі інші. Безпосереднє обслуговування клієнтів переноситься в Чернігів. У Сновську залишається наш банкомат. Розглядається питання про встановлення в місті терміналу для внесення коштів. Для зручності клієнтів продовжено термін дії банківських карток. Коли надійде час їхньої заміни – їхати до Чернігова не доведеться. Нову картку надішлють поштою або кур’єром. При бажанні карткою можна розрахуватися в основних магазинах. У питанні зарахування нашим клієнтам коштів державної соціальної допомоги, зарплат та пенсій нічого не зміниться. Зняття готівки теж не становить проблем. З будь-яких питань наші клієнти можуть звернутися за номером телефонного інформаційного центру. Також є офіційний банківський сайт. Шкода, але через місяць четверо працівників нашого відділення стануть безробітними. Банк запропонував нам варіанти нового працевлаштування, але вони нам не підійшли…
Коментар з приводу
Ольга Запорожець, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації
– З-поміж тих мешканців Сновщини, які отримують у грошовій формі різні види державної соціальної допомоги, послугами Райффайзен Банку Аваль користувалися близько 10 %. За роки нашої співпраці цей банк зарекомендував себе з позитивного боку. Ми сподіваємося, що зміни у його роботі не спричинять незручностей для звичайних людей. Хоча в будь-якому випадку громадяни при бажанні мають право обрати для себе іншу банківську установу або звернутися за послугами до Укрпошти. Доведеться лише після цього повідомити управлінню соцзахисту про зміну банківського рахунку. Стосовно можливого переоформлення документів у банку, то наші соціальні працівники можуть допомогти в цьому питанні тим мешканцям Сновщини, які неспроможні це зробити через складні життєві обставини. Головним критерієм у даному випадку є довіра.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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