Зустріч ВООЗ з реабілітації: ФССУ планував профінансувати лікування 35 тис. працівників і 12 тис. осіб з інвалідністю у 2020 році

Упродовж 2020 року Фонд соціального страхування України планував профінансувати курс лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів після перенесених важких захворювань і травм для понад 35 тисяч українських працівників, а також санаторно-курортне лікування для 12 тисяч осіб з інвалідністю, потерпілих на виробництві.Про це під час зустрічі Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань реабілітації сьогодні, 01 вересня, повідомила начальниця управління медичних і соціальних послуг виконавчої дирекції ФССУ Олена Пухка.
Однак,
у зв’язку із змінами, внесеними Законом України № 553-ІХ від 13.04.2020, з
18 квітня 2020 року Фонд призупинив фінансування цих статтей видатків і зможе
відновити направлення на реабілітацію і санаторно-курортне лікування лише після
закінчення карантину або внесення змін до законодавства щодо зняття обмежень.
Обмеження
накладено підпунктом другим пункту п’ятого прикінцевих положень Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
№ 553.
З
початку 2020 року до моменту набуття чинності Закону України № 553
реабілітаційним лікуванням за рахунок коштів Фонду забезпечено лише 6,7 тис.
застрахованих осіб, санаторно-курортним лікуванням – 731 особу з інвалідністю.
«Пацієнти
мають направлятися на реабілітацію одразу зі стаціонару лікарні, і далеко не
всі з них, особливо в умовах економічного спаду через пандемію, мають
можливість самостійно оплатити лікування в реабілітаційному відділенні. Тож
велика кількість людей сьогодні просто втрачають можливість відновити своє
здоров’я. Це призводить до збільшення тривалості тимчасової непрацездатності,
важкого перебігу хвороб з наявністю частих рецидивів і ускладнень, зниження
рівня життєдіяльності», – зазначає Олена Пухка.
Виконавча
дирекція Фонду соціального страхування України підтримала відповідні проекти
законів, спрямовані на усунення встановлених обмежень і відновлення
фінансування медичних і соціальних послуг за кошти Фонду.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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