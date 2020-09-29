Наші кікбоксери на чемпіонаті України

З 17 по 20 вересня у Чернігові проходив чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА серед дорослих, юніорів, юнаків старшого й молодшого віку, дітей старшого віку.
Його учасниками стали 500 спортсменів з 21 області України. Вони змагалися у різних категоріях віком від 8 до 40 років.
Сновщину на чемпіонаті представляли шість спортсменів ДЮСШ «Колос».
У підсумку Богдан Щербина, у якого було 19 суперників, став третім у версії лайт-контакт та другим у семі-контакт у своїй категорії. До речі, Богдан – наймолодший учасник, який представляв ДЮСШ. Йому лише 9 років.
Дмитро Кушнір також показав достойний результат, посівши другі місця у версіях хард- та фул-контакт. У цих же категоріях Кирило Артеменко зайняв треті місця у своїй категорії.
Готували хлопців до чемпіонату досвідчений тренер Олександр Закревський та керівник секції Артем Арутюнян.
До речі, постійно підтримує не тільки словом, а й ділом юних спортсменів батько одного із вихованців ДЮСШ – Сергій Кушнір.
Тетяна ЛИТВИН
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