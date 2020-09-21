Фонд соціального страхування України відновив виплати

Фонд соціального страхування України відновив фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам, страхових виплат та соціальних послуг потерпілим на виробництві.
Так, сьогодні здійснено фінансування лікарняних,
декретних, страхових виплат потерпілим на виробництві та одноразових допомог членам
сімей медичних працівників, які померли від COVID-19, витрат на медичну та соціальну допомогу на загальну
суму 686,9 млн гривень.
Відповідно до наказу Мін’юсту від 11.09.2020 №
3151/5 скасовано незаконні реєстраційні дії приватного нотаріуса із
Дніпропетровської області та внесено зміни у державний реєстр юридичних осіб
щодо керівника виконавчої дирекції. Згідно з рішенням правління Фонду обов’язки
директора виконавчої дирекції Фонду виконує Тетяна Михайленко.
Нагадаємо, що відповідно до постанови правління
Фонду від 14.05.2020 №7, Олену Думу звільнено з посади директора виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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