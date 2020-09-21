понедельник, 21 сентября 2020 г.

У Тихоновичах – проблема

 За інформацією виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації Володимира Карпенка, у вівторок, 15 вересня, відбулося оперативне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його підсумками ухвалене рішення про призупинення навчального процесу в Тихоновицькій школі з 16 по 22 вересня.

Причина – можливе поширення коронавірусної інфекції поміж працівниками і учнями цього навчального закладу. 

Тобто цілий тиждень понад вісімдесят тихоновицьких школярів перебуватимуть на, так би мовити, дистанційному навчанні. Залежно від зміни ситуації питання подальшого функціонування школи у Тихоновичах вирішуватиметься на наступному засіданні комісії з ТЕБ та НС.

Автор: на

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