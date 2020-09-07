Епідемія вже стукає у двері

Ось це і сталося. З минулого тижня на Сновщині почали реєструватися непоодинокі випадки захворювання на COVID-19. Схожа ситуація спостерігається майже по всій Україні. Детальніше про це читачам «Променя» розповіла виконуюча обов’язки генерального директора Сновської центральної районної лікарні Ірина Якубовська.
– Починаючи з 26 серпня до рай- лікарні почали надходити люди з підвищеною температурою, симптомами захворювання на гостру респіраторно вірусну інфекцію, пневмонію. У восьми пацієнтів були відібрані так звані мазки й відправлені на дослідження до спеціального лабораторного закладу у Чернігові. Коли наша медична машина прибула до обласного центру, вона була вже сьомою на передачу проб, тобто ще у шести районах Чернігівщини ситуація почала погіршуватися.
Через декілька днів ми отримали результати: чотири були позитивними, а по решті чотирьох дослідження довелося провести повторно. Разом з цим райлікарня продовжила приймати нових пацієнтів з підозрою на COVID-19. Станом на 30 серпня всі 11 ліжко-місць інфекційного відділення вже були зайняті, тому окремим наказом по лікарні довелося перепрофілювати частину неврологічного відділення й розміщувати хворих там.
Двоє мешканців Сновщини з підтвердженим діагнозом. COVID-19 перебували у стані середньої тяжкості, тому їх відправили до опорної лікарні у Корюківку. Іншим двом, в яких перебіг хвороби був легким, рекомендували повернутися додому на самоізоляцію і залишитися під дистанційним наглядом лікарів. Надалі ми ще двічі відправляли проби до чернігівської лабораторії. У першому випадку з п’яти позитивними виявилися дві. У другому – ще чекаємо на результат.
Якщо вести мову про географію поширення захворюваності, то більшість випадків зафіксовані у Сновську. Чотири – у Тихоновичах, по одному – в Старій Рудні та Жоведі. На жаль, старенький жовідянин, якому було понад вісімдесят років, нещодавно помер у Корюківській райлікарні. Перебіг його хвороби ускладнився через супутні проблеми – цукровий діабет, серцеву патологію та пневмонію. Також варто зазначити, що в сусідніх районах – Корюківському та Городнянському – кількість виявлених недужих на COVID-19 менша. А ось, скажімо, у Бобровицькому районі – більша. Звісна річ, що ця інформація не є остаточною, бо майже щодня на прийом до лікарів приходять і приходять люди з симптомами коронавірусного захворювання. Тобто статистика зазнає змін. А в Корюківській райлікарні хворих вже розміщують навіть у приміщенні дитячого відділення, бо в інших відділеннях немає вільних місць.
Окремо хочу згадати, чому лікування від COVID-19 проводиться саме у Корюківці. Наша лікарня не відповідає певним вимогам, наприклад, треба мати в штаті чотирьох лікарів-анестезіологів, а у нас – лише один. Відповідно, персоналу нашої райлікарні не виплачується грошова надбавка за роботу з хворими на COVID. (Добре, що у швидкої допомоги така надбавка є). Хоча фактично ми працюємо з інфікованими людьми вже тривалий час. Більше того, днями в ході планового обстеження в організмі однієї медпрацівниці були виявлені антитіла до COVID-19. Тобто вона вже перехворіла на цю недугу. Тому хотілося б, щоб суспільство усвідомлювало, наскільки важливою і небезпечною є робота колективів медичних установ. І це не просто слова, що вони перебувають на передовій у боротьбі із епідемією.
Минулого тижня з міського бюджету на потреби медицини виділили понад 100 тисяч гривень. Ці кошти підуть на закупівлю засобів захисту для медиків. Бо наявні запаси вже закінчуються.
Наостанок нагадую: свідоме дотримання карантинного режиму здатне запобігти поширенню захворювання на COVID-19. Тому мешканцям Сновщини треба з усією серйозністю поставитися до рекомендованих лікарями заходів. Краще перетерпіти деякі обмеження, ніж потім наразитися на серйозний ризик для здоров’я. Проте коли вже у когось підвищилася температура, надокучає сухий кашель, спостерігаються втомлюваність та біль у суглобах, а смак і запах навіть звичайного яблука не відчувається. Треба обмежити контакти з оточуючими людьми і негайно звернутися до лікаря. Перші шість місяців карантину минули для Сновщини майже без проблем. Але, схоже, вірус почав усе упевненіше стукати у двері нашого краю.
Записав Олег
МІРОШНИЧЕНКО
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