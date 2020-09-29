Буревій лютував менше десяти хвилин, але шкоди наробив чимало

Минулого четверга природа нагадала, наскільки потужно вона здатна впливати на життя людини. 17 вересня в післяобідню пору жителі нашого краю побачили, як з південно-західного напрямку насуваються майже чорні хмари, а перед ними несеться сіро-рудувата пелена…
Повалене абрикосове дерево біля кафе «Вітамінка».
– Під час буревію метеостанція «Сновськ» зафіксувала швидкість вітру до 20 метрів на секунду, - розповіла «Променю» Марина Зіненко. – Але, оцінюючи потім руйнування, ми за допомогою так званої шкали Бофорта визначили: у деяких місцях пориви вітру сягали 30 м/с. Природна стихія вдарила по території нашої громади суцільним фронтом з південного заходу, згодом трохи змінивши напрямок руху. Сильний потік повітря підняв неймовірну кількість куряви та піску, під Рогізками були місця, де видимість знизилася до двох метрів. Стосовно інших метеостанцій області, то у Ніжині сила вітру склала 19 м/с, Покошичах (Коропський район) – 16 м/с, Семенівці – 19 м/с. Руйнувань там практично не було.
На околиці Сновська чи не найбільше постраждав район приватної забудови біля вулиці Б.Хмельницького. Про свої враження від пережитого розповіла Надія Дятел. – Як почався буревій, наш двір ніби поглинув морок. Кілька хвилин майже нічого не було видно, шалений вітер і пилюка змушували заплющувати очі. Потужним поривом з даху зірвало більше тридцяти листів шиферу і руберойд під ними. Територію навколо всіяли уламки, подекуди на землі валялися шиферні цвяхи – їх повисмикувало неначе канцелярські кнопки. Потім злива відчутно промочила розкритий будинок, подекуди почала протікати стеля. Нашим сусідам, зокрема – Демиденкам, теж добряче дісталося. Слава Богу, що хоч усі залишилися живі. Тепер доведеться займатися ремонтом. Дякуючи добрим людям, вдалося швидко відновити покрівлю на хаті, тож новий дощ нам уже не нашкодить…
На дворі Сновського центру дитячої та юнацької творчості перед приходом буревію саме зібралася група батьків, які прийшли по дітей. Аж тут – така оказія! За словами директора ЦДЮТ Наталії Скотаренко, спочатку дощ змусив людей стояти на ганку, під дашком. Але потім почалося неймовірне: буря повалила надворі півстолтню ялину, а вона впала на лінію електропередач. Шурхіт гілок, свист вітру, іскри від провода на землі, присутні кидаються врозтіч. Добре, що ніхто не постраждав. Єдина шкода приміщенню ЦДЮТ – трохи пошарпало край покрівлі. Ялину потім розпиляли, територію розчистили від гілок. А електропостачання нам відновили через пару днів. Зламану електроопору замінять пізніше.
Звісна річ, «Промінь» хотів розповісти і про роботу місцевих енергетиків, які доклали максимум зусиль для відновлення електропостачання споживачам Сновщини. Але вже відійшли у минуле ті часи, коли можна було оперативно отримати інформацію у керівника місцевого РЕМ. Після того, як управління підприємства перемістили до Корюківки, наші спеціалісти втратили повноваження розповідати про свою діяльність…
Буревій жорстко поставив під сумнів нашу звичку до комфортного життя. Зникла електрика – погасли лампочки в оселях, почалися перебої з мобільним зв’язком та Інтернетом. Наш край поглинула темрява. Хоча найнеобхідніші системи життєзабезпечення продовжили функціонувати. Скажімо, у райлікарні запустили два дизель-генератори. Загалом по області стихія наробила проблем у 12 районах, але Сновському дісталося найбільше. Було пошкоджено більше десяти високовольтних ліній електропередач (одна з них – біля урочища Горбаха на околиці міста). Енергетики створили п’ять ремонтно-відновлювальних бригад. Окрім райцентру протягом кількох днів вони усували пошкодження ліній майже у всіх селах громади. Міський голова Олександр Медведьов розповів, що ремонтники спрацювали доволі добре. У Сновську на деяких вулицях електрика з`явилася ще пізно увечері у четвер. Станом на 20 вересня подачу струму відновили до трьох останніх населених пунктів – Смячі, Старої Рудні та Кучинівки. Можливо, у деяких місцях ще не всі будинки були під’єднані до мережі, робота над цим питанням тривала трохи довше. Разом з цим виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації Володимир Карпенко звернув увагу на те, що не всі мешканці Сновщини, які хотіли повідомити про обриви на лініях електропередач, змогли додзвонитися до кол-центру (вже відоме 0-800…) енергетичної компанії. Щоправда, ця проблема радше не місцевого, а обласного рівня. У свою чергу наші земляки мають з розумінням поставитися до специфіки роботи енергетиків. Обсяг ремонтних робіт – величезний, а відновлювальних бригад лише 5. Вони не можуть зробити все і негайно.
До речі
За інформацією начальника магазин-складу в Сновську Людмила П’ятківської, наступного дня після буревію було продано майже триста листів шиферу та чимало інших будматеріалів. Мешканці Сновщини по можливості взялися за відбудову пошкоджених хат та інших споруд. Попит на шифер був таким великим, що довелося робити додаткові замовлення постачальникам.
Водопостачання відновили оперативно
Надзвичайно важливими системами життєзабезпечення Сновська є централізоване водопостачання та каналізація. Коли припинилася подача електрики – зупинилося обладнання водокачки і очисних споруд. Про те, як вдалося виправити ситуацію, «Променю» розповів директор ПрАТ «Комунальник» Анатолій ДУЛЯ.
– На випадок перебоїв з електропостачанням наше підприємство теоретично може використовувати дизель-генератори. Але наявна потужність такого обладнання навряд чи дозволила б нам повністю забезпечити автономне енергоспоживання. Тому, коли внаслідок буревію сталися обриви на лініях і наші об`єкти зупинилися через знеструмлення, вся надія була на ремонтну бригаду енергетиків. Слід відзначити, що спрацювала вона грамотно і доволі оперативно. Пріоритетом був запуск каналізаційно-насосного господарства, адже у випадку тривалого простою всілякі нечистоти могли «вийти з берегів». Це загрожувало негативними наслідкам як для населення, так і для місцевої екологічної системи. На щастя, приблизно через чотири години простою очисні споруди запрацювали знову. Трохи складніше виглядала ситуація в питанні водопостачання. Знайти пошкодження на електролінії в темну пору доби не так вже й просто, а провести ремонт у таких умовах – тим більш. Тому подачу струму на водокачку відновили лише зранку п`ятниці. Слід зазначити, що на момент пошкодження електромережі у водонапірній башті було кількасот кубометрів води, її вистачило на вечір. Проте зранку споживачі побачили, що з кранів майже не тече. Почалися телефонні дзвінки стурбованих мешканців міста із запитаннями – коли відновиться нормальне водопостачання? Непокоїлися і в школах, дитячому садку, лікарні. До речі, загалом ПрАТ «Комунальник» забезпечує водою кілька тисяч приватних будинків, квартир, бюджетних закладів і підприємств. Наповнення резервуару зі свердловин тривало декілька годин. Ми навмисно не форсували цей процес, бо через надмірне навантаження труби просто не витримали б і почали «рватися». Старенькі вони вже, що тут поробиш… Тож довелося чекати, доки утворився потрібний тиск у системі. Особливо це торкнулося верхніх квартир у п`ятиповерхових будинках.
Станом на п`ятницю 18 вересня наше підприємство вже працювало у штатному режимі.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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