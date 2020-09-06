У січні–серпні Фонд направив 6 млрд грн на щомісячні виплати потерпілим на виробництві

За оперативними даними перших восьми місяців 2020 року Фонд соціального страхування України профінансував 5,98 млрд гривень щомісячних страхових виплат, які компенсують потерпілим на виробництві та їх родинам втрачений через часткову або повну непрацездатність заробіток.
Станом
на 01 вересня Фонд щомісяця здійснює такі виплати для 193,4 тисяч осіб, які
постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних
захворювань, а також для майже 9 тисяч членів їх родин у разі смерті
потерпілих.
Середньомісячний
розмір страхової виплати від ФССУ склав за підсумками січня–серпня
3 783,83 гривень.
Виплати
було профінансовано у збільшеному розмірі відповідно до проведеного за рішенням
Уряду перерахунку на 11% з 01 березня.
Фонд
соціального страхування України здійснює страхування на випадок тимчасової або
стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання, а також смерті потерпілого. У кожному із зазначених
випадків передбачено страхові виплати безпосередньо потерпілим або членам їх
сімей.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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