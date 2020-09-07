Фонд профінансував одноразову допомогу для родини помічниці лікаря-епідеміолога зі Львівщини

Фонд соціального страхування України профінансував надання одноразової допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 219 тисяч 700 гривень для сім’ї помічниці лікаря-епідеміолога зі Львівщини, яка померла внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Кошти було перераховано ФССУ сьогодні, 31 серпня, допомога надійде на рахунок родини упродовж декількох банківських днів.
Раніше
для цієї сім’ї Фонд профінансував одноразову страхову виплату за кошти державного
бюджету відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень.
Загалом
станом на сьогодні ФССУ профінансував надання одноразової допомоги за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням для одинадцяти родин.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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