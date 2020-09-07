Дві перемоги

Минулої неділі у рамках міжрайонного чемпіонату з футболу представники Сновщини провели два матчі й в обох здобули перемоги. «Тайм» на виїзді зустрівся з лідером розіграшу – городнянським «Вестом», який доти не втратив ще жодного очка.
У першому таймі господарі поля потужно притисли снов`ян до своїх воріт, створивши чотири гольові моменти. Проте нашим футболістам вдалося вистояти і зберегти рівновагу. В другій половині гри ситуація кардинально змінилася. «Тайм» перехопив ініціативу і почав гостро атакувати. Одна з комбінацій завершилася влучним ударом В. Хоменка. Городнянці великими силами пішли вперед, намагаючись відігратися. Однак при цьому припустилися помилок у своєму тилу, чим і скористався наш гравець Р.Паїн, забивши гол. Остаточний рахунок – 2:0 на користь «Тайму», який вийшов на друге місце чемпіонату завдяки цій перемозі. (Його завершальний матч у чемпіонаті відбудеться 6 вересня у Сновську проти команди «Куликівка»).
А на домашньому полі «Сновськ» зіграв із «Мощонкою» (Городнянський район). Зустріч пройшла доволі насичено. Обидві команди багато атакували й доклали чимало зусиль для перемоги. Арбітру довелося навіть призначити три пенальті – два у ворота господарів, один – у ворота гостей. На щастя, мощонці один не реалізували, а ось удар снов`янина Д. Васяновича був напрочуд влучним. А з гри гол забив ще один снов`янин – А. Лихошерст. У підсумку «Сновськ» довів свою перевагу над «Мощонкою» з рахунком 2:1.
До речі
Нещодавно двох вихованців відділення футболу місцевої спортивної школи – Т. Кравця і В. Роговенка запросили на підготовку і навчання до ДЮСШ «Десна» (Чернігів). Поміж наших юних спортсменів продовжують з’являтися талановиті й перспективні футболісти.
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