Зупинити поширення хвороби можна

Але для цього мають постаратися всі мешканці нашої громади
У понеділок, 7 вересня, відбулося засідання районного штабу з подолання наслідків поширення коронавірусної інфекції. Головував на зібранні виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації Володимир Карпенко.
Справді, ситуація на Сновщині упевнено набуває тривожних ознак. З кінця серпня майже щодня збільшується кількість людей, вражених коронавірусною інфекцією. Учасники наради одностайно підтримали думку генерального директора Сновської районної лікарні Миколи Куценка про необхідність повернутися до більш жорсткого карантинного режиму. Інакше через місяць знову закриються школи, а через два - у нас буде, як в Італії. Об’єктивно кажучи, наші земляки розслабилися, бо за перші місяці поширення коронавірусної інфекції в Україні ця проблема майже не торкнулася Сновщини. Люди масово хворіли і часто помирали десь далеко, умовно кажучи – в Чернівецькій області. Декому з нас здалося, ніби сюди хвороба вже ніколи не прийде. До того ж певна категорія населення, начитавшись нісенітниць в Інтернеті, з неймовірним ентузіазмом взялася заперечувати сам факт існування COVID-19. Проте цей скептицизм почав суттєво блякнути на фоні останніх повідомлень про кількість інфікованих у районі.
Виконуюча обов’язки керівника районного центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Тарасюк у своєму коментарі зазначила, що найкращим методом протидії поширенню коронавірусної інфекції є обмеження контактів між людьми. Це доволі проста, але водночас дуже ефективна система. Використовуючи засоби захисту (ті ж таки маски) і проводячи дезінфекцію, можна досягти вагомих результатів у сфері охорони здоров’я населення. Але при цьому багато що залежить від свідомості людей і їхньої згоди пережити певні незручності заради боротьби із захворюванням. – Якщо вести мову про роботу закладів мережі ПМСД, то сімейні лікарі після огляду пацієнта з підозрою на наявність COVID-19 спочатку визначають його стан. Так званим легким хворим рекомендують самоізолюватися вдома і перебувати під лікарським наглядом у телефонному режимі. Натомість «важких» госпіталізують у Корюківку. У нас є мобільна бригада у складі двох медсестер і водія, яка безпосередньо працює з інфікованими пацієнтами.
З тих мешканців Сновщини, хто має лабораторно підтверджений діагноз COVID-19, наймолодший – 1981 року народження. Поміж хворих опинилася і медпрацівниця Жовідського фельдшерського пункту. Причому симптоми у неї були невиразні – температура +37,2, нежить, вона не відчувала запахів. А інфікувалася в ході контакту з уже хворим пацієнтом. І треба об’єктивно визнати: не всі хворі на COVID-19 відомі. Не виключено, що частина інфікованих перенесла хворобу у легкій формі, не звертаючись по медичну допомогу. (При цьому поширюючи інфекцію в колі свого спілкування). Взагалі ж треба нагадати: хто має міцний імунітет – у того перебіг хвороби не такий гострий. Тому кожному мешканцю району необхідно подбати про зміцнення імунної системи, а саме – відмовитись від шкідливих звичок, добре спати, збалансовано харчуватися, уникати стресів.
У свою чергу завідувач Сновським районним лабораторним відділенням Чернігівського міжрайвідділу ЧОЛЦ Анатолій Кошель поінформував, що цьогоріч станом на 4 вересня у Чернігові проведено 255 ПЛР-досліджень на виявлення вірусу SARSC-6оV-2 для мешканців Сновського району. У 30 випадках вони виявилися позитивними. Перший хворий з’явився 23 травня, потім були поодинокі факти в різних населених пунктах, а з кінця серпня ситуація відчутно погіршилася. (Хоча й залишилася контрольованою). Географія поширення захворюваності – Жовідь, Стара Рудня, Сновськ, Тихоновичі, Клюси. Є підозра (не підтверджена на даний момент) стосовно Тур’ї. З хворими на COVID-19 контактували 123 особи, усі вони потім пройшли через процедуру самоізоляції. (Нині на самоізоляції перебуває більше двадцяти громадян). Процес виявлення і одужання хворих – постійний. Майже щодня виноситься діагноз новим пацієнтам, натомість виявлені раніше хворі успішно долають недугу. На жаль, не всі. У нашому районі вже є один смертельний випадок у Жоведі.
За словами Анатолія Кошеля, персонал місцевого лабораторного відділення зосередив свою увагу на розслідуванні фактів захворювання людей на COVID-19 і дезінфекції. Захисними засобами (масками, костюмами, антисептиками, тощо) установа забезпечена.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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