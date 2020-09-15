Життя та здоров’я працівників залежить від безпечних умов праці

Сьогодні державна політика в галузі охорони праці базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.
Питання створення безпечних умов
праці, профілактики виробничого травматизму та профзахворювань на виробництві
були, є і повинні залишатися одними з найважливіших та актуальних на будь-якому
підприємстві, незалежно від форми власності, його розмірів та кількості
працівників.
Одним із найбільш наочних показників
прагнення роботодавців дотримуватися умов безпечної праці є статистика у сфері
виробничого травматизму та професійних захворювань.
Аналіз стану виробничого
травматизму та професійних захворювань у
Городнянському та Сновському
районах за останні роки
свідчить про значне зниження виробничого травматизму.
Під час розслідування нещасних
випадків на підприємствах основними причинами встановлено технічні та
організаційні, тобто недотримання вимог інструкцій з охорони праці: невиконання
посадових обов'язків, порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання,
устаткування, машин, механізмів тощо, що свідчить про недостатній контроль
керівників підприємств за організацією навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, якістю проведення інструктажів з питань охорони праці та іншими
недоліками в організації безпечного виконання робіт.
З метою попередження виробничого
травматизму та покращення умов безпечної праці працівники Городнянського
відділення постійно проводять консультації та надають роз'яснення законодавства
про охорону праці.
Серед підприємств-страхувальників є такі , які
злісно не виконують свої обов'язки, не ведуть журнали інструктажу з охорони
праці, не проводять профілактичні заходи. На жаль, є й такі роботодавці, які
приховують нещасні випадки на своєму підприємстві з метою уникнення покарання.
Сьогодні на багатьох
підприємствах недоліки з організації охорони праці пов'язують насамперед з
економічною кризою. Однак слід зазначити, що саме роботодавець повинен
створювати належні безпечні умови праці, сприяти усвідомленню кожним
працівником, що дотримання вимог охорони праці є запорукою не тільки збереження
здоров'я, але й вирішення економічних та соціальних проблем.
Займатися
профілактикою виробничого травматизму і профзахворювань необхідно щодня. Проте
часто роботодавці звертають увагу на умови праці лише після того, як з їхніми
працівниками стається біда. Вкрай необхідно, щоб запрацював основний принцип
державної політики в галузі охорони праці – пріоритет життя і здоров'я
працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних,
безпечних і здорових умов праці, який закладений у ст. 4 Закону України «Про
охорону праці»від 14.10.1992 № 2694-XII. А це можливо лише за умови, коли
власник перш за все вболіває за стан виробничої безпеки і нікому не дозволяє
нехтувати вимогами правил безпеки, інших нормативних актів та директивних
документів.
Сергій
Лисогор, страховий експерт з охорони праці
Городнянського відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
в Чернігівській області
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