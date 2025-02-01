Олена Шарпан, гендиректорка КНП “Сновський центр первинної медичної допомоги”: «Верифікацію, тобто перереєстрацію у сімейного лікаря, треба пройти до 1 березня»

З 1 березня 2025 року всі декларації, які не пройдуть верифікацію, будуть визнані неактивними. Це означає, що пацієнти можуть втратити доступ до гарантованих державою медичних послуг. Кабінет Міністрів України раніше встановив крайній строк завершення цього процесу на 1 лютого 2025 року, але з огляду на необхідність надання додаткового часу, строк було продовжено до 1 березня 2025 року. Протягом цього періоду пацієнт має оновити свої дані звернувшись до свого сімейного лікаря (за потребизвернувшись до податкової служби за ідентифікаційним кодом) для внесення відповідної інформації в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Верифікація
даних пацієнтів у ЕСОЗ — це процес підтвердження актуальності та достовірності
інформації про пацієнта. Це необхідно для:
коректного обліку пацієнтів;
уникнення помилок у пошуку інформації про пацієнта; зменшення ризиків дублювання чи помилкових
записів у системі.
Кого стосується верифікація
Знайте, що
верифікація стосується дітей віком до 18
років: усі неповнолітні повинні отримати ідентифікаційний код платника податків
(ІПН). Батьки мають звернутися до податкової служби для оформлення коду та
передати цю інформацію сімейному лікарю, щоб дані було внесено в декларацію.
Діти, які досягли 14, 16 та 18 років: якщо дитина
отримала IDкартку (біометричний паспорт),
дані з неї потрібно внести замість свідоцтва про народження. Особи, які
змінили особисті дані: змінили прізвище, отримали новий паспорт або змінили
номер телефону. Усі ці дані необхідно оновити в декларації через звернення до
сімейного лікаря. З 1 березня 2025 року декларації пацієнтів, які не пройшли
верифікацію, будуть неактивними. Це означає, що такі пацієнти не зможуть
отримувати гарантовані державою медичні послуги. Особливо важливо звернути
увагу на ситуацію з дітьми, які не мають ІПН або актуальних даних у системі.
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