У одному з номерів «Променя» мою увагу привернула стаття «Цікаві факти про здоров`я людини». Прочитавши, а потім ще двічі перечитавши її з олівцем у руках і підкресливши найцікавіші місця, які обмеження в їжі – запорука довголіття, я зрозумів, що до цього вів абсолютно ненормальний спосіб життя – їв усе підрід, а особливо натискав на хліб, у якому, як переконливо доводив автор статті, зосереджено багато важких речовин, що сприяють ожирінню і, зрештою, стають причиною різних неприємних речей.
І я вирішив
негайно розпочати боротьбу за своє довголіття. Для початку припинив їсти хліб…
– Що з тобою?
– запитала дружина, побачивши, що за обідом я скромно сьорбаю борщ без хліба. –
То по хлібині уминав, а сьогодні, дивись, крихти в рот не взяв. Може, захворів?
- Навпаки, -
спокійно відповів я. Витравляю з себе важкі речовини. До речі, й тобі
рекомендую. Для продовження життя. За тиждень почув деяке полегшення, а,
зважившись, радісно відзначив, що боротьба за довголіття вже дала перші
наслідки, я схуд на 400 грамів.
Невдовзі з
радіопередачі «Ваше здоров`я – ваших руках» довідався, що, крім хліба, великої
шкоди організмові завдають також молоко і сало, які сприяють утворенню
холестерину в крові, і, зрештою, призводять до тих неприємностей, котрі позначаються
латиною. Проклинаючи холестерин останніми словами, бо він позбавив мене
улюблених страв – смаженої картоплі з салом і гречаної каші з маслом, я рішуче
відмовився й від цих підступних продуктів. Оскільки ж організм вимагав
компенсації, став налягати на м`ясо та яйця.
Однак тут
виявилося, що я сам того не усвідомлюючи, катастрофічно підривав цим своє
здоров`я. І якби не вечірня газета зі статтею «М`ясо – друг чи ворог?», у мене
фактично не залишилося жодних шансів на довголіття. Одночасно стаття відкрила
мені очі й на яйця, які раніше я вважав цілком безпечними для щоденного вжитку.
Аж ні, від яєць буває жовтуха і ще щось, правда, автор не сказав од якої саме
їх кількості, але це вже, я переконаний, немає істотного значення. Відтоді для
мене перестали існувати і яйця, і м`ясо.
Незабаром
кинув пити кефір, позаяк він, як і вся кислота, роз`їдає шлунок.
Про це мене
конфіденційно поінформував наш електрик Петрович. А він знає, з лікарями на
короткій нозі – вже тричі лікувався від алкоголізму.
Йдучи на роботу,
він з`їдав цибулину або часник. Без солі, зрозуміло, бо сіль теж має негативний
вплив – так пояснив відривний календар. В обідню перерву брав у їдальні редьку
й капусту – мені щодня залишав знайомий кухар, сумлінно пережовував їх і
запивав водою, нанюхуючи все це котлетами та відбивними, які поїдали, зовсім не
дбаючи про своє здоров`я, мої колеги.
– Ви хоч би
склянку чаю або кави взяли, - сказала одного разу касирка, жалісливо глянувши
на мене. – Може у Вас грошей немає, то беріть так. Колись віддасте.
– Не в грошах
справа, - повчально відповів я, - а в довголітті. І провів з нею бесіду про те,
що чай і кава збуджують, а, отже, і руйнують нервову систему…
Важче було з
колегами. Вони ніяк не хотіли вірити, що я просто борюся за довголіття. Час від
часу котрийсь із них підходив до мене, відривав мою голову від столу і
співчутливо питав: «Ну скажи, старий,
дома щось негаразд? Із дружиною?»Мені навіть смішно було слухати дилетантів, бо
з ким-ким, а з дружиною в нас повна гармонія. Щоранку вона викликала телефоном
таксі і зносила мене з п`ятого поверху, турботливо уміщувала в машині і ніжно
говорила на прощання: «Їдь, горенько моє! І що ти вже там напрацюєш?»
…А ще за
тиждень я остаточно зрозумів, що стою на правильному шляху і до стопроцентного
довголіття мені залишилося зробити один вирішальний крок. Розгорнувши журнал
«Друг живота», я побачив великий заголовок на дві сторінки: «Голод не тітка. А
рідний батько». Проковтнувши статтю, де йшлося про те, що лише повний голод
може вилікувати людину від усіх болячок і забезпечити їй довге та щасливе
життя, я наказав дружині подалі заховати цибулю й часник і взявся до
оперативного подовження життя.
…Коли санітар
«Швидкої допомоги», узявши мене під руки, легко, мов пір`їнку, заніс до
маніпуляційного кабінету, лікар мовчки оглянув моє невагоме тіло, що вже явно
скидалося на тіло довгожителя, і, пробуркотівши: «Ще один борець за здоров`я…»,
заходився готувати якісь процедури.
На прощання
він сердито сказав:
– Не робіть
дурниць. Їжте все підряд. От і будете здорові!
І я кулею
почвалав до найближчого кафе.
Георгій ЛЕПНЮК
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