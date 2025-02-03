понедельник, 3 февраля 2025 г.

Книга «Грані життя євреїв Сновщини» побачила світ

 

Днями у Сновській публічній бібліотеці було представлено унікальну роботу очільниці історичного музею Валентини Москаленко, яка стала підсумком багаторічних досліджень, збору потрібної інформації з різних офіційних і неофіційних джерел. Це були непрості поїздки Валентини Василівни до обласного центру, запити в архіви, пошуки інтерв’юерів­очевидців, довгі безсонні ночі обробки почутого й побаченого, була титанічна робота, яка цілеспрямовано виконувалася задля поставленої мети.



І книга вийшла! Змістовна, насичена подіями і фактами, ілюстрована цінними світлинами, зігріта душею і любов’ю автора.

До книги увійшли 5 робіт, раніше вже опублікованих у виданні «Євреї лівобережної України» й поцінованих у широких колах читачів.

Тепер – це нове видання, з новими відтінками, правдивою інформацією, цікавими епізодами буття євреїв, які жили і працювали у Сновську до Другої світової війни.

Тоді у процентному відношенні їхня кількість становила 44%.

До речі, і нашу газету «Промінь» у далекому 1917 році заснували євреї.

Вашій увазі – уривок з книги «Грані життя євреїв Сновщини».

Роль євреїв у соціально­економічному

розвитку Сновська кінця 19­початку 20 ст.

Історія кожного населеного пункту є індивідуальною і неповторною. Свою цікаву, і на жаль не досить об’єктивно висвітлену історію, з точки зору опрацювання наявної документальної бази, має і місто Сновськ. За майже 150 років існування населеного пункту не вивченим залишається початковий період, а саме кінець 19 початок 20 століття. Історія Сновська, відображена у доробках працівників музею часів Радянського Союзу, будь­яких інших друкованих джерелах радянської доби, є яскравим прикладом подання історичних процесів і подій цього періоду, виключно як підтвердження революційної боротьби населення Сновська за встановлення радянської влади та боротьбі М.О. Щорса, що віддав своє життя за ідеї більшовизму, що також є досить умовним фактом. А будь­які інші суспільні процеси, постаті, економічний стан, культурне життя, те з чого складається загальна картина життя невеликого містечка залишилась поза увагою краєзнавців.

І хоча пройшло вже дуже багато часу, втрачено багато можливостей, проте фонди ЧОДА все одно налічують певну кількість матеріалів, які допомагають відновити реалії, що відбувались у Сновську майже сто п’ятдесят років тому.

... Значну кількість серед єврейського населення становили робітники депо і майстрові, а саме: теслі, столяри, хлібороби, ковалі, чоботарі, візники та інші. Для захисту прав і свобод 20 липня 1920 року у Сновську було утворено «Союз Єврейских трудящихся» до якого увійшли І.Фейгин, Г.Курас, М.Еткин, М. Гольперин, Липкин, Г.Журбин [16].

Станом на 1923 рік єврейська релігійна община нараховувала 836 осіб. Було три молитовних будинки. Одним з духовних равинів був Марголін Євсій Мордух Залман [17].

Крім того в фондах архіву вдалося знайти списки всіх жителів Сновська на січень 1922 року за адресами, віком і родом занять, що при опрацюванні дасть повну картину прізвищ євреїв Сновська, рід їх занять та вплив на життя невеликого містечка Чернігівської губернії на початку 20 ст.

Вивчення періоду 1923­1930 років є набагато простішим в плані пошуку і наявності матеріалів у фондах ДАЧО. В цей період Сновськ вже мав статус міста, районного та окружного центру. Наявність органів влади сприяла великій кількості документообігу, який і дасть можливість відтворити картини життя Сновська цього періоду...

 

Автор: на
Ярлыки:

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