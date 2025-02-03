Книга «Грані життя євреїв Сновщини» побачила світ

Днями у Сновській публічній бібліотеці
було представлено унікальну роботу очільниці історичного музею Валентини
Москаленко, яка стала підсумком багаторічних досліджень, збору потрібної
інформації з різних офіційних і неофіційних джерел. Це були непрості поїздки
Валентини Василівни до обласного центру, запити в архіви, пошуки інтерв’юерівочевидців,
довгі безсонні ночі обробки почутого й побаченого, була титанічна робота, яка
цілеспрямовано виконувалася задля поставленої мети.
І книга
вийшла! Змістовна, насичена подіями і фактами, ілюстрована цінними світлинами,
зігріта душею і любов’ю автора.
До книги увійшли 5 робіт, раніше вже опублікованих у виданні «Євреї
лівобережної України» й поцінованих у широких колах читачів.
Тепер – це нове видання, з новими відтінками, правдивою інформацією,
цікавими епізодами буття євреїв, які жили і працювали у Сновську до Другої
світової війни.
Тоді у
процентному відношенні їхня кількість становила 44%.
До речі, і
нашу газету «Промінь» у далекому 1917 році заснували євреї.
Вашій увазі – уривок з книги «Грані
життя євреїв Сновщини».
Роль євреїв у соціальноекономічному
розвитку Сновська кінця 19початку 20
ст.
Історія
кожного населеного пункту є індивідуальною і неповторною. Свою цікаву, і на
жаль не досить об’єктивно висвітлену історію, з точки зору опрацювання наявної
документальної бази, має і місто Сновськ. За майже 150 років існування
населеного пункту не вивченим залишається початковий період, а саме кінець 19
початок 20 століття. Історія Сновська, відображена у доробках працівників музею
часів Радянського Союзу, будьяких інших друкованих джерелах радянської доби, є
яскравим прикладом подання історичних процесів і подій цього періоду, виключно
як підтвердження революційної боротьби населення Сновська за встановлення
радянської влади та боротьбі М.О. Щорса, що віддав своє життя за ідеї
більшовизму, що також є досить умовним фактом. А будьякі інші суспільні
процеси, постаті, економічний стан, культурне життя, те з чого складається
загальна картина життя невеликого містечка залишилась поза увагою краєзнавців.
І хоча
пройшло вже дуже багато часу, втрачено багато можливостей, проте фонди ЧОДА все
одно налічують певну кількість матеріалів, які допомагають відновити реалії, що
відбувались у Сновську майже сто п’ятдесят років тому.
... Значну
кількість серед єврейського населення становили робітники депо і майстрові, а
саме: теслі, столяри, хлібороби, ковалі, чоботарі, візники та інші. Для захисту
прав і свобод 20 липня 1920 року у Сновську було утворено «Союз Єврейских
трудящихся» до якого увійшли І.Фейгин, Г.Курас, М.Еткин, М. Гольперин, Липкин,
Г.Журбин [16].
Станом на
1923 рік єврейська релігійна община нараховувала 836 осіб. Було три молитовних
будинки. Одним з духовних равинів був Марголін Євсій Мордух Залман [17].
Крім того в
фондах архіву вдалося знайти списки всіх жителів Сновська на січень 1922 року
за адресами, віком і родом занять, що при опрацюванні дасть повну картину
прізвищ євреїв Сновська, рід їх занять та вплив на життя невеликого містечка
Чернігівської губернії на початку 20 ст.
Вивчення
періоду 19231930 років є набагато простішим в плані пошуку і наявності
матеріалів у фондах ДАЧО. В цей період Сновськ вже мав статус міста, районного
та окружного центру. Наявність органів влади сприяла великій кількості
документообігу, який і дасть можливість відтворити картини життя Сновська цього
періоду...
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