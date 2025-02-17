Щеплення. Зміни

Нині в українському календарі передбачено безкоштовну імунізацію проти 10 захворювань: туберкульозу, гепатиту В, кору, епідемічного паротиту (свинки), краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та хібінфекції. Цей список хочуть розширити, а деякі з вакцинацій – змістити у часі.
Захист від загрози
Вакцина, яку
хочуть додати до календаря щеплень на безоплатній основі, захищає від вірусу
папіломи людини. Саме він може спричинити рак шийки матки, передракові стани чи
папіломатоз.
Статистика
щодо раку шийки матки в Україні невтішна: він посідає третє місце серед
випадків злоякісних новоутворень у жінок. За даними МОЗ, у 2023 році
найвищий показник захворюваності на рак шийки матки реєстрували в Житомирській,
Черкаській, Кіровоградській та Волинській областях. На Чернігівщині ситуація
також тривожна. Щеплення від вірусу папіломи людини, який може призвести до
онкології, досі було доступно лише у приватних клініках. Це й пропонують
змінити.
Тож вже з
2026 року пропонують вакцинувати дівчат 1213 років. Для решти українців
щеплення від вірусу папіломи людини держава не оплачуватиме. Втім, у МОЗ
наголошують, що імунізація у дорослому віці все ще ефективна для профілактики
онкології, а вакцини проти вірусу папіломи людини залишаться доступними в
аптеках і приватних клініках.
Новий календар
Чинний
календар щеплень зазнає й інших змін. Так, поновому виглядатиме схема
вакцинації проти вірусного гепатиту В: проводити щеплення пропонують у 2–4–6–18
місяців. У МОЗ запевняють – це дозволить використовувати сучасні
комбіновані вакцини.
Також зміниться графік вакцинації від кору, епідемічного паротиту та
краснухи. Замість проведення щеплення у 6 років пропонують вакцинувати дітей у
віці 4 років. Це забезпечить більш ранній захист для дітей та легший перебіг
захворювання – на тлі ризиків спалаху кору.
Ще одна
важлива зміна стосується вакцини від туберкульозу. Робити її пропонують вже у
першу добу життя, а не у другу, як зараз. Адже саме вакцинація у першу добу є
світовою практикою.
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