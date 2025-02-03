понедельник, 3 февраля 2025 г.

Стипендія від Кабінету Міністрів вручена ліцеїсту Станіславу Булденку

Учень Сновського ліцею №1 Станіслав Булденко отримав урядову стипендію за перше місце на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури. Виплачуватимуть стипендію впродовж року.



 Алла Єрмоленко, яка очолює цей заклад, підкреслила, що успіх Станіслава – це результат його систематичної роботи та глибокої зацікавленості до навчання. За її словами, Станіслав є всебічно розвиненою особистістю. Навчається на високому рівні. Має зацікавленість до вивчення гуманітарних наук. Дуже полюбляє читати та пізнавати нове. Цікавиться історією. Займається спортом, відвідує заняття з волейболу, є активним учасником клубу Juniors, який діє на базі Сновського ліцею №1, та гуртка військово­патріотичної гри «Сокіл­Джура».

Станіслав неодноразовий переможець Всеукраїнських предметних олімпіад та різноманітних конкурсів: переможець ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови (2021, 2024, 2025 рр.); переможець ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з історії (2024, 2025 рр.); переможець ІІ, ІІІ та IV етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2022, 2023, 2024, 2025 рр.); переможець Всеукраїнського конкурсу есе учнівської та студентської молоді «Мій Шевченко», його твір увійшов до збірки кращих творів, виданої в Києві за сприяння ГО «Інноваційні обрії України»; переможець Всеукраїнського відкритого марафону з української мови (2021, 2023 роки); переможець ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з фізики та математики. Нагороджений спеціальним дипломом IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури  тощо.

Отакий він, наш юний, але вже знаменитий школяр!

Гордимося і віримо у нові зіркові злети.

А готувала юну зірку й вела до перемог талановита вчителька Наталія Вікторівна Данильченко.

Автор: на
Ярлыки:

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