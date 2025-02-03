Стипендія від Кабінету Міністрів вручена ліцеїсту Станіславу Булденку

Учень Сновського ліцею №1 Станіслав Булденко отримав урядову стипендію за перше місце на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури. Виплачуватимуть стипендію впродовж року.
Алла Єрмоленко, яка очолює цей
заклад, підкреслила, що успіх Станіслава – це результат його систематичної
роботи та глибокої зацікавленості до навчання. За її словами, Станіслав є
всебічно розвиненою особистістю. Навчається на високому рівні. Має
зацікавленість до вивчення гуманітарних наук. Дуже полюбляє читати та пізнавати
нове. Цікавиться історією. Займається спортом, відвідує заняття з волейболу, є
активним учасником клубу Juniors, який діє на базі Сновського ліцею №1, та
гуртка військовопатріотичної гри «СокілДжура».
Станіслав неодноразовий переможець Всеукраїнських предметних олімпіад та
різноманітних конкурсів: переможець ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнської предметної
олімпіади з української мови (2021, 2024, 2025 рр.); переможець ІІ та ІІІ етапу
Всеукраїнської предметної олімпіади з історії (2024, 2025 рр.); переможець ІІ,
ІІІ та IV етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
(2022, 2023, 2024, 2025 рр.); переможець Всеукраїнського конкурсу есе
учнівської та студентської молоді «Мій Шевченко», його твір увійшов до збірки
кращих творів, виданої в Києві за сприяння ГО «Інноваційні обрії України»;
переможець Всеукраїнського відкритого марафону з української мови (2021, 2023
роки); переможець ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з фізики та
математики. Нагороджений спеціальним дипломом IV етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови та літератури тощо.
Отакий він,
наш юний, але вже знаменитий школяр!
Гордимося і
віримо у нові зіркові злети.
А готувала юну зірку й вела до перемог
талановита вчителька Наталія Вікторівна Данильченко.
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