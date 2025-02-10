понедельник, 10 февраля 2025 г.

Фахівцем із супроводу ветеранів призначено Світлану Лащенко

 

Вона працює у штаті нашого територіального центру. Основними завданнями фахівця є: надання інформації про права та пільги для ветеранів і членів їхніх сімей; допомога у підготовці документів для отримання соціальних виплат та інших видів підтримки;

супровід у питаннях медичної чи психологічної реабілітації; консультації з житлових, освітніх та інших важливих питань; зв’язок із державними установами, службами або громадськими організаціями.

Мешканці громади, які потребують допомоги або консультацій, можуть звертатися до фахівця з 08.00 до 17.00, з понеділка по п’ятницю за адресою: м.Сновськ, вул Героїв Чернігова, 31. При собі мати документи, що посвідчують особу. Тел. +380689278498.

Автор: на

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