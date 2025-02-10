Фахівцем із супроводу ветеранів призначено Світлану Лащенко

Вона працює у штаті нашого територіального центру. Основними завданнями фахівця є: надання інформації про права та пільги для ветеранів і членів їхніх сімей; допомога у підготовці документів для отримання соціальних виплат та інших видів підтримки;супровід у питаннях медичної чи психологічної реабілітації; консультації з житлових, освітніх та інших важливих питань; зв’язок із державними установами, службами або громадськими організаціями.
Мешканці
громади, які потребують допомоги або консультацій, можуть звертатися до фахівця
з 08.00 до 17.00, з понеділка по п’ятницю за адресою: м.Сновськ, вул Героїв
Чернігова, 31. При собі мати документи, що посвідчують особу. Тел.
+380689278498.
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