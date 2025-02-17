понедельник, 17 февраля 2025 г.

Заслужена професійна нагорода вручена Олександру Закружному

 

Учитель трудового навчання та технологій Олександр Закружний став дипломантом І етапу (обласного) конкурсу професійної майстерності Учитель року­2025 в номінації «Трудове навчання/ технології». 



Відбір переможців здійснювало компетентне журі. У числі претендентів були педагоги з кількох громад Чернігівщини, обласного центру, кожен з яких мав свої здобутки і визнання. Але наш Олександр Олексійович виявився кращим з кращих, що викликало  в колективі першого ліцею, у всій громаді щирі захоплення й поздоровлення. Нових висот Вам, досяжних успішних планок, шановний талановитий вчителю!

Автор: на
Ярлыки:

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