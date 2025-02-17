Заслужена професійна нагорода вручена Олександру Закружному

Учитель трудового навчання та технологій Олександр Закружний став дипломантом І етапу (обласного) конкурсу професійної майстерності Учитель року2025 в номінації «Трудове навчання/ технології».
Відбір переможців здійснювало компетентне журі.
У числі претендентів були педагоги з кількох громад Чернігівщини, обласного
центру, кожен з яких мав свої здобутки і визнання. Але наш Олександр
Олексійович виявився кращим з кращих, що викликало в колективі першого ліцею, у всій громаді
щирі захоплення й поздоровлення. Нових висот Вам, досяжних успішних планок,
шановний талановитий вчителю!
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