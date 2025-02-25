Золотих та срібних медалей за особливі досягнення в школах не буде

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про скасування нагородження випускників закладів загальної середньої освіти золотими та срібними медалями. Відповідний наказ № 1771 від 20 грудня 2024 року набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції України 6 січня 2025 року.
Які
конкретні зміни?
Наказ № 306
від 17 березня 2015 року, яким було затверджено Положення про золоту та срібну
медалі, утратив чинність. Запис
«Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою»
залишається. Змінено записи в
документах: замість «ЗМ» (золота медаль) та «СМ» (срібна медаль) буде «ЗВ» (з
відзнакою). Під час вступу до ЗВО
враховують результат НМТ та середній бал свідоцтва.
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