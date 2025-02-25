вторник, 25 февраля 2025 г.

Золотих та срібних медалей за особливі досягнення в школах не буде

 

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про скасування нагородження випускників закладів загальної середньої освіти золотими та срібними медалями. Відповідний наказ № 1771 від 20 грудня 2024 року набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції України 6 січня 2025 року.

Які конкретні зміни?

Наказ № 306 від 17 березня 2015 року, яким було затверджено Положення про золоту та срібну медалі, утратив чинність.  Запис «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» залишається.  Змінено записи в документах: замість «ЗМ» (золота медаль) та «СМ» (срібна медаль) буде «ЗВ» (з відзнакою).  Під час вступу до ЗВО враховують результат НМТ та середній бал свідоцтва.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)