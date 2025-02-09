Виконуючи військовий обов`язок, загинув Олександр Коноваленко

31 грудня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку
героїчно загинув наш земляк КОНОВАЛЕНКО Олександр Григорович.
Народився він 25.06.1999 р., дитинство та юність провів у Тихоновичах, далі навчався у Сумському аграрному університеті, після закінчення якого проходив строкову військову службу у в/ч м.Охтирка.
Підписавши
контракт, пішов на захист Батьківщини, воював у складі 12 БрСпП «Азов» в/ч 3057 Національної гвардії України. Був
старшим сержантом, командиром відділення взводу технічного обслуговування роти
матеріальнотехнічного забезпечення 2го батальйону спеціального призначення,
прикладом мужності й патріотизму, відданості обов`язку.
Поховали Героя 5 лютого на чернігівському кладовищі
«Яцево», оскільки в обласному центрі живе його сім`я. Були дотримані всі
військові почесті, усі урочисті атрибути і вся церемонія пройшла у морі квітів
і журби.
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