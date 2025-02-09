воскресенье, 9 февраля 2025 г.

Виконуючи військовий обов`язок, загинув Олександр Коноваленко

 

31 грудня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку героїчно загинув наш земляк КОНОВАЛЕНКО Олександр Григорович.



Народився він 25.06.1999 р., дитинство та юність провів у Тихоновичах, далі навчався у Сумському аграрному університеті, після закінчення якого проходив строкову військову службу у в/ч м.Охтирка.

Підписавши контракт, пішов на захист Батьківщини, воював у складі 12 БрСпП «Азов»  в/ч 3057 Національної гвардії України. Був старшим сержантом, командиром відділення взводу технічного обслуговування роти матеріально­технічного забезпечення 2­го батальйону спеціального призначення, прикладом мужності й патріотизму, відданості обов`язку.

Поховали Героя 5 лютого на чернігівському кладовищі «Яцево», оскільки в обласному центрі живе його сім`я. Були дотримані всі військові почесті, усі урочисті атрибути і вся церемонія пройшла у морі квітів і журби.

Автор: на
Ярлыки:

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