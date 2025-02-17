Неприємна низківська історія зі знаками запитань…

Сталася ця історія у Різдвяну ніч біля будинку місцевих жителів Хорисів, у складі сім`ї яких двоє братів і мама. Всі характеризуються лише з гарної сторони: працелюбні, неконфліктні, дружні. Старший з братів Роман трудиться у фермера в сусідній громаді, молодший 16річний Богдан, навчається.
Спокійний ритм їхнього життя в ту ніч
розбудив гавкіт собаки. Песик просто заливався лаєм, наче кличучи вийти й
зупинити біду. А біда справді розгоралася страшенним полум`ям, оповиваючи
припарковані «Жигулі». І хоч автівку хлопцям вдалося загасити, але пошкоджень
вона зазнала чималих і вкладення коштів на ремонт – також.
Вже попередні
обстеження місця події напряму вказували на те, що це був зумисний підпал. Як
згодом скаже прокуратура (цитуємо пряму мову з офіційних джерел), у ході
досудового розслідування було встановлене таке.
«Раніше
судимий мешканець Сновської ОТГ, бажаючи помститися односельцю, з яким
перебував у конфліктних стосунках, вмовив свого товариша за винагороду скоїти
підпал автомобіля.
Виконавець
прибув до господарства, розташованого в с.Низківка Сновської ОТГ Корюківського
району та за допомогою заздалегідь заготовленої каністри, з легкозаймистою
речовиною, яку йому надав співучасник, облив нею автомобіль. Транспортний засіб
загорівся та зазнав пошкоджень.
Під час
обшуку місць проживання підозрюваних виявлено та вилучено паливно–мастильні
матеріали, а також транспортний засіб, на якому співучасники приїздили до
будинку чоловіка в ході підготовки до вчинення злочину.
Наразі
вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
Досудове
розслідування здійснюється слідчими ВП № 2 Корюківського РВП ГУНП в
Чернігівській області».
Ми додамо
лише те, що один з ймовірних фігурантів злочину досі живе в Синявці, інший є
переселенцем. З дружиною і дитиною Віктор оселився у Низківці, де чомусь
продовжив свій непростий життєвий шлях, повтор неправомірних вчинків. Наразі
він виконує громадські роботи за місцем реєстрації в Чернігівському районі,
перебуваючи під слідством. Остаточну крапку поставить суд, вирок якого може
бути різним – як виправдовувальним, так і звинувачувальним.
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