понедельник, 17 февраля 2025 г.

Неприємна низківська історія зі знаками запитань…

 

Сталася ця історія у Різдвяну ніч біля будинку місцевих жителів Хорисів, у складі сім`ї яких двоє братів і мама. Всі характеризуються лише з гарної сторони: працелюбні, неконфліктні, дружні. Старший з братів Роман трудиться у фермера в сусідній громаді, молодший 16­річний Богдан, навчається.

Спокійний ритм їхнього життя в ту ніч розбудив гавкіт собаки. Песик просто заливався лаєм, наче кличучи вийти й зупинити біду. А біда справді розгоралася страшенним полум`ям, оповиваючи припарковані «Жигулі». І хоч автівку хлопцям вдалося загасити, але пошкоджень вона зазнала чималих і вкладення коштів на ремонт – також.

Вже попередні обстеження місця події напряму вказували на те, що це був зумисний підпал. Як згодом скаже прокуратура (цитуємо пряму мову з офіційних джерел), у ході досудового розслідування було встановлене таке.

«Раніше судимий мешканець Сновської ОТГ, бажаючи помститися односельцю, з яким перебував у конфліктних стосунках, вмовив свого товариша за винагороду скоїти підпал автомобіля.

Виконавець прибув до господарства, розташованого в с.Низківка Сновської ОТГ Корюківського району та за допомогою заздалегідь заготовленої каністри, з легкозаймистою речовиною, яку йому надав співучасник, облив нею автомобіль. Транспортний засіб загорівся та зазнав пошкоджень.

Під час обшуку місць проживання підозрюваних виявлено та вилучено паливно–мастильні матеріали, а також транспортний засіб, на якому співучасники приїздили до будинку чоловіка в ході підготовки до вчинення злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ВП № 2 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області».

Ми додамо лише те, що один з ймовірних фігурантів злочину досі живе в Синявці, інший є переселенцем. З дружиною і дитиною Віктор оселився у Низківці, де чомусь продовжив свій непростий життєвий шлях, повтор неправомірних вчинків. Наразі він виконує громадські роботи за місцем реєстрації в Чернігівському районі, перебуваючи під слідством. Остаточну крапку поставить суд, вирок якого може бути різним – як виправдовувальним, так і звинувачувальним.

Автор: на
Ярлыки:

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