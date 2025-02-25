З Україною – всіма силами і серцем!

25 лютого –День української жінки. Це не просто формальна
дата, а нагадування про силу, мудрість і незламність тих українок, які
змінювали і продовжують змінювати
культуру, науку, мистецтво, боролися за Україну, тих, хто пишається
своїм корінням, живить його сьогоднішні стовбури і пагони і не втомлюється
любити, вірити, мріяти.
А
спільним прагненням всього нинішнього українського жіноцтва є наближення
(конкретними діями) миру, закінчення кровопролитної російськоукраїнської війни, всіх її бід і
страждань. Що тільки не роблять вони для цього, як лише не стараються на
фронті, в тилу, скрізь, де можливо. На нашій світлині – епізод виготовлення
маскувальних сіток у Кучинівському старостаті.
Наші
героїні з нетерпінням чекають Перемоги, в яку намагаються внести свій посильний
вклад. Бувають дні, коли в досить просторому приміщенні збирається до 20 і
більше осіб, інколи до 10, буває і 1 чи 2. Неодноразово, коли були термінові
замовлення на сітки, на допомогу приходив трудовий колектив Кучинівського
ліцею. Тоді актовий зал не вміщав всіх
трудівників і одна група працювала в коридорі. Збираючись разом, учасники
отримують позитивні емоції від спілкування, обміну корисною інформацією. Тканину і основу для сіток допомагав і
допомагає доставляти Денис Данилов. Тільки останнього разу волонтери забрали 14
готових сіток, а взагалі вже сплели їх декілька сотень. Нещодавно, коли
закінчилась основа і тканина, було вирішено придбати матеріал за добровільні
внески односельців. Збором коштів зайнялась місцева громадська організація «Злагода»
на чолі з Аллою Петрик. Кошти були зібрані дуже швидко, дякуючи всім
небайдужим. Основа та тканина були доставлені за 2 дні. Робота закипіла і
вилилася у чергову суттєву підтримку ЗСУ, стала одним із конкретних кроків
задля наближення переможного кінця війни.
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