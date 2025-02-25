вторник, 25 февраля 2025 г.

З Україною – всіма силами і серцем!

 

25 лютого –День української жінки. Це не просто формальна дата, а нагадування про силу, мудрість і незламність тих українок, які змінювали і продовжують змінювати  культуру, науку, мистецтво, боролися за Україну, тих, хто пишається своїм корінням, живить його сьогоднішні стовбури і пагони і не втомлюється любити, вірити, мріяти.



А спільним прагненням всього нинішнього українського жіноцтва є наближення (конкретними діями) миру, закінчення кровопролитної  росій­сько­­української війни, всіх її бід і страждань. Що тільки не роблять вони для цього, як лише не стараються на фронті, в тилу, скрізь, де можливо. На нашій світлині – епізод виготовлення маскувальних сіток у Кучинівському старостаті.

Наші героїні з нетерпінням чекають Перемоги, в яку намагаються внести свій посильний вклад. Бувають дні, коли в досить просторому приміщенні збирається до 20 і більше осіб, інколи до 10, буває і 1 чи 2. Неодноразово, коли були термінові замовлення на сітки, на допомогу приходив трудовий колектив Кучинівського ліцею.  Тоді актовий зал не вміщав всіх трудівників і одна група працювала в коридорі. Збираючись разом,   учасники  отримують позитивні емоції від спілкування, обміну корисною інформацією.  Тканину і основу для сіток допомагав і допомагає доставляти Денис Данилов. Тільки останнього разу волонтери забрали 14 готових сіток, а взагалі вже сплели їх декілька сотень. Нещодавно, коли закінчилась основа і тканина, було вирішено придбати матеріал за добровільні внески односельців. Збором коштів зайнялась місцева громадська організація «Злагода» на чолі з Аллою Петрик. Кошти були зібрані дуже швидко, дякуючи всім небайдужим. Основа та тканина були доставлені за 2 дні. Робота закипіла і вилилася у чергову суттєву підтримку ЗСУ, стала одним із конкретних кроків задля наближення переможного кінця війни.

Автор: на

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