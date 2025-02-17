Демонтаж кабелів зв`язку триває

У Сновську в
цю пору продовжується демонтаж кабелів зв`язку, виведених з експлуатації ще
минулого року. Процедура марудна, але без неї не можна, оскільки ті кабелі не
копійчані і будуть використані для інших цілей, що визначатимуться обласним
керівництвом.
Епізод,
зафіксований на світлині 10 січня, типовий. На ньому одна з підрядних
організацій Укртелекому «КиївОдесаБуд». А технагляд за роботою здійснює
фахівець з технічного обліку Володимир Рудик. Він підкреслив, що порушень не
зафіксував, що все у нормі.
Сфотографувавши зазначених працівників, до мене відразу підійшло кілька
осіб, які стали журитися відсутністю в місті стаціонарних телефонів. Одна з
жіночок, пані Марія, навіть приклад навела, коли в період окупації Сновська в
2022 році глючив увесь мобільний зв`язок, єдиною можливістю комунікувати з
рідними (навіть за межами області і України) були звичні і прості в
користуванні слухавки з пластмасовими телефонними коробочками. Жінка
непокоїлася, чи допоможе нині, у разі небезпеки, новаційне оптоволокно чути
дорогі голоси, бути з ними на зв`зку?
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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