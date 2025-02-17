понедельник, 17 февраля 2025 г.

Демонтаж кабелів зв`язку триває

 

У Сновську в цю пору продовжується демонтаж кабелів зв`язку, виведених з експлуатації ще минулого року. Процедура марудна, але без неї не можна, оскільки ті кабелі не копійчані і будуть використані для інших цілей, що визначатимуться обласним керівництвом.



Епізод, зафіксований на світлині 10 січня, типовий. На ньому одна з підрядних організацій Укртелекому «Київ­Одеса­Буд». А технагляд за роботою здійснює фахівець з технічного обліку Володимир Рудик. Він підкреслив, що порушень не зафіксував, що все у нормі.

Сфотографувавши зазначених працівників, до мене відразу підійшло кілька осіб, які стали журитися відсутністю в місті стаціонарних телефонів. Одна з жіночок, пані Марія, навіть приклад навела, коли в період окупації Сновська в 2022 році глючив увесь мобільний зв`язок, єдиною можливістю комунікувати з рідними (навіть за межами області і України) були звичні і прості в користуванні слухавки з пластмасовими телефонними коробочками. Жінка непокоїлася, чи допоможе нині, у разі небезпеки, новаційне оптоволокно чути дорогі голоси, бути з ними на зв`зку?

Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора

 

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