У Тур’ї життя злагоджене і організоване

Тур’янським
старожилам нинішні морози не страшні, оскільки тамтешні довгожителі перебачили
далеко не таке: мінусову температуру до
2530, снігові завії висотою в хату,
льодяні дощі, кількаденні завірюхи, замети такі, що не пройтипроїхати. А тепер
у них все під контролем, особливо в плані благоустрою, транспортного
сполучення, вирішення побутових питань, якими займаються самі і влада.
У полі зору сільського
старостату, очолює який відданий покладеним обов’язкам Олександр Артюшенко,
все, що відбувається на підвідомчій території, всі основні людські проблеми.
Зрештою й сама матінкаприрода цьогоріч взимку подарувала спільноті весняне
тепло, аномальний плюсовий клімат, економію паливних ресурсів.
Жителі Тур’ї
обігрівають свої оселі в основному дровами, придбати які цього опалювального
сезону легко і просто – аби тільки гроші були. А гроші якраз і прибули від
європейських благодійників у розмірі 21 тисячі грн на домогосподарство. Всі, хто подавав заявки,
ці чималі суми отримали і навіть купили за них причепи березових, вільхових,
соснових двохметрівок, котрі безперешкодно (з доставкою) продовжують
реалізувати лісництва Корюківського держлісгоспу, нашого райагролісгоспу, діючі
ФОПи.
Є приклади,
коли за 19,5 складометрів пиляного
кругляку правили по 11,700 грн,
за меншу кількість – менше грошей.
Тепло
належним чином підтримується і в бюджетних закладах – у самому приміщенні
старостату, клубі, бібліотеці, амбулаторії, школі. І хоч навчання, враховуючи
безпекову ситуацію, у навчальному
закладі дистанційне, температурний режим у морози підтримується на рівні
нерозморозки системи опалення, збереження всього того начиння, яке було надбане
й примножене у попередні роки.
У селі працює три торговельні точки, де перелік продовольчої і
непродовольчої груп товарів задовольняє потреби споживачів. До речі, ходить
туди народ не лише за хлібом, цукром і
олією, а й аби поговорити, порадитися.
Приміром,
нині обговорюється тема оформлення житлових субсидій, яку проводить діловод
Ольга Лінська. Хвалять і її, і старосту за організацію попередніх записів, за
приязне відношення до кожної окремої особи, за сердечність і доброту у підході
до кожного окремого випадку.
А єдине, що
усіх гнітить на цій території війна, постійний гул від шахедів, вибухів у
сусідніх селах. Дуже чутно, коли обстрілюють Гуту, Єліне, Млинок.
До речі, у
Млинку із 35 будинків сьогодні живих лише 5. Як не ризиковано, але староста
нещодавно туди пробирався, фіксував болючу картину руйнації.
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