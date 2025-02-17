Місцеві кікбоксери знову привезли перемоги

78 лютого у
містігерої Чернігів проходив відкритий чемпіонат Чернігівської області з
кікбоксингу ІСКА серед дорослих, юніорів, юнаків старшого та молодшого віку,
дітей старшого віку.
Вихованці
Сновської ДЮСШ відділення кікбоксингу взяли участь у цьому турнірі. Наші
файтери в своїх вагових та вікових категоріях посіли такі місця: розділ лайтконтакт: І місце Спускан
Максим, Щербина Богдан; ІІ місце Щербина Рустам, Биховець Богдан, Стеценко
Андрій, Рудий Олександр; ІІІ місце Апецько Влад; розділ хардбокс: І місце Спускан Максим, Щербина Богдан,
Ніколаєнко Руслан; ІІ місце Герасимов Артем, Биховець Богдан, Апецько Влад;
ІІІ місце Рудий Олександр, Стеценко Андрій; розділ
семіконтакт: ІІ місце Щербина Рустам, Сміловец Данило; Герасимов
Артем; ІІІ місце Колотуша Костянтин.
Турнір
проходив в рамках відбору спортсменів до участі у чемпіонаті України. Змагання
проходили в яскравих, професійних, емоційних поєдинках! Чемпіонат зібрав
найкращих серед найкращих команд міст: Черннігова, Чернігівського району,
Ніжина, Семенівки, Новгород Сіверська, Сновська.
Всі свої
здобутки та перемоги наші спортсмени традиційно присвячують нашим
АнгеламГероям, земним та небесним.
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