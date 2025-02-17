понедельник, 17 февраля 2025 г.

Місцеві кікбоксери знову привезли перемоги

 

7­8 лютого у місті­герої Чернігів проходив відкритий чемпіонат Чернігівської області з кікбоксингу ІСКА серед дорослих, юніорів, юнаків старшого та молодшого віку, дітей старшого віку.



Вихованці Сновської ДЮСШ відділення кікбоксингу взяли участь у цьому турнірі. Наші файтери в своїх вагових та вікових категоріях посіли такі місця: розділ лайт­контакт: І місце ­ Спускан Максим, Щербина Богдан; ІІ місце ­ Щербина Рустам, Биховець Богдан, Стеценко Андрій, Рудий Олександр; ІІІ місце ­ Апецько Влад; розділ хард­бокс: І місце ­ Спускан Максим, Щербина Богдан, Ніколаєнко Руслан; ІІ місце ­ Герасимов Артем, Биховець Богдан, Апецько Влад; ІІІ місце ­ Рудий Олександр, Стеценко Андрій; розділ семі­контакт: ІІ місце ­ Щербина Рустам, Сміловец Данило; Герасимов Артем; ІІІ місце ­ Колотуша Костянтин.

Турнір проходив в рамках відбору спортсменів до участі у чемпіонаті України. Змагання проходили в яскравих, професійних, емоційних поєдинках! Чемпіонат зібрав найкращих серед найкращих команд міст: Черннігова, Чернігівського району, Ніжина, Семенівки, Новгород ­ Сіверська, Сновська.

Всі свої здобутки та перемоги наші спортсмени традиційно присвячують нашим Ангелам­Героям, земним та небесним.

Автор: на
Ярлыки:

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