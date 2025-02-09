За Україну своє життя віддав солдат Валерій Смолягов

Сновщина
знову в жалобі: через непоправну втрату, захищаючи Україну від російських
окупантів загинув наш земляк, солдат СМОЛЯГОВ Валерій Васильович.
Народився
Валерій 1 вересня 1974 року в с. Слобода Городнянського району Чернігівської
області.
У 1992 році
закінчив Щорське СПТУ7, отримавши кваліфікацію штукатур, лицювальник,
плиточник.
З 1992 по
1994 роки проходив строкову військову службу на посаді радіометрист технічних
засобів бойових інформаційних постів.
Валерій
створив сім’ю на Сновщині, у цивільному житті працював кочегаром котельні
Новоборовицького ліцею.
Під час
повномасштабного вторгнення рф 13 січня 2023 року був призваний на військову
службу по мобілізації Корюківським РТЦК та СП.
Мужньо боронив
рідну землю від ворога, був справжнім другом і надійним товаришем для своїх
побратимів.
25 червня
2024 року, в результаті здійснення противником мінометного обстрілу по позиціях
підрозділу, Валерій Смолягов зник безвісти.
Рідні щодня
чекали звістки про нього, до останнього мали надію побачити його живим.
30 січня
2025 року солдата Смолягова Валерія Васильовича визнано загиблим і тепер
він навіки повертається додому…
Поховали Валерія Смолягова за бажанням рідних у Нових
Боровичах. Це був потік людських сліз і горя...
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