понедельник, 10 февраля 2025 г.

У Сновську по провулку Криничному є така чарівна криниця

 

Очей від цієї криниці відводити не хочеться – така вона притягальна, доглянута, чистенька. Дихає свіжістю її цілюща джерельна водичка, ваблять всі елементи, як то акуратненький крук з цеберцем, пофарбована лавочка, кільця, світлі вікна, на одному з яких красується ікона з образом Матері Божої, обрамлена вишитим рушничком.

Двері до кринички завжди відчинені, тобто туди можна приходити, приїжджати й набирати воду для пиття, вживання в їжу.

До речі, одна шанована землячка, велика господиня Надія Яківна Шамара (на знімку) розповіла, що колись воду з цієї чарівної криниці брав завод продтоварів для виготовлення лимонадів. Смак продукції (згадаймо хоча б «Буратіно») був справді неперевершений.



Отакі у нашому містечку самобутні духовні місця, отакі добрі люди, котрі впорядковують, леліють, примножують Богом дані природні багатства.

Фото Олени КОМПАНЕЦЬ

 

Автор: на

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