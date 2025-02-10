У Сновську по провулку Криничному є така чарівна криниця

Очей від цієї
криниці відводити не хочеться – така вона притягальна, доглянута, чистенька.
Дихає свіжістю її цілюща джерельна водичка, ваблять всі елементи, як то
акуратненький крук з цеберцем, пофарбована лавочка, кільця, світлі вікна, на
одному з яких красується ікона з образом Матері Божої, обрамлена вишитим
рушничком.
Двері до
кринички завжди відчинені, тобто туди можна приходити, приїжджати й набирати
воду для пиття, вживання в їжу.
До речі, одна
шанована землячка, велика господиня Надія Яківна Шамара (на знімку)
розповіла, що колись воду з цієї чарівної криниці брав завод продтоварів для
виготовлення лимонадів. Смак продукції (згадаймо хоча б «Буратіно») був справді
неперевершений.
Отакі у нашому
містечку самобутні духовні місця, отакі добрі люди, котрі впорядковують,
леліють, примножують Богом дані природні багатства.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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