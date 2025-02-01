Тарифи на електроенергію, карткові ліміти та виплати сім’ям полонених: що зміниться з 1 лютого?

Зміни у тарифах
Вже з лютого споживачі, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть за електроенергію за пільговим тарифом. Він складе 2,64 грн/кВт при споживанні до 2000 кВтгод електроенергії на місяць. За все, що перевищує цей обсяг, доведеться сплатити за тарифом 4,32 грн/кВт.
Диференційований
тариф діятиме лише впродовж цьогорічного опалювального сезону, тобто, до кінця
квітня. Споживачі, які не мають права на пільгу, і далі платитимуть за світло
4,32 грн/кВт.
Обмеження на перекази
Також з лютого посилять обмеження на перекази
з картки на картку без документально підтвердженого доходу. Вони зачеплять
операції із застосуванням IBAN (міжнародний номер банківського рахунку).
Максимальна сума не зміниться — 150 тис. грн на місяць. Щоправда, для клієнтів
із “високим рівнем” ризику обмеження переказів на місяць становитиме 50 тис.
гривень на місяць. Нові правила не поширюватимуться на клієнтів із
підтвердженими джерелами доходів (зокрема, зарплатних клієнтів банків) та
волонтерів.
Повторний огляд ВЛК
У лютому
спливає кінцевий термін перекомісії для вже скасованої категорії обмежено
придатних для військової служби. До 4 лютого, ті громадяни, які раніше були
визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд.
Виплати сім’ям
полонених і зниклих безвісти
З 1 лютого зміниться порядок виплат сім’ям полонених і зниклих безвісти.
Адже набувають чинності зміни до закону “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їхніх сімей”, ухвалені Парламентом 8 жовтня
минулого року. Відповідно до них, 50% виплат мають бути розподілені рівними
частками між представниками першої черги — дружиною (чоловіком), законними
представниками неповнолітніх дітей (окрім тих, що одержують від військового
аліменти), дітьми зпоміж осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку)
або їхніми законними представниками та батьками військових (окрім батьків,
позбавлених батьківських прав).
Якщо представників
першої черги немає, то 20% виплат ідуть родичам другої черги. Це повнолітні
діти, брати чи сестри. Невиплачена частина коштів (50% або 80%) зберігатиметься
у військовій частині та виплачуватиметься бійцю в разі повернення його з полону
або появи, якщо його було визнано зниклим безвісти.
Пенсійні надбавки
Українці,
яким у лютому виповниться 70, 75 або 80 років, мають право на отримання
надбавки до пенсії. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 грн. Ті, хто досягли
70річного віку отримають 300 гривень надбавки, 75річні — 456 грн. А українці
віком від 80 років — 570 грн.
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