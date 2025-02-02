Професія лікаря ­ подвиг!

Його теплу усмішку, лагідний голос, подібну до сонця поставу персонал і пацієнти неврологічного відділення лікарні, всі ті, хто сидить в чергах до улюбленого лікаря на прийом в поліклініці, майже щодня бачать на власні очі. Упевнено й рвучко крокує він назустріч людям авторитетний, елегантний, з усіма на «Ви», з прагненням надати медичну допомогу кожному хворому, покращити й зберегти здоров’я і головне нікому не нашкодити.
Є такий
крилатий вислів: «Професія лікаря – це подвиг. Вона вимагає чистоти душі і
думок, ясного розуму, моральної і фізичної чистоти». Все це точно про нашого
молодого невропатолога Романа Куценка, котрий після закінчення Київського
медичного вузу, інтернатури, де навчався за цільовим направленням, і який вже
більше трьох років трудиться на Сновщині.
Корінний
житель міста, з династії знаних лікарів (мама, батько, дідусь з бабусею
високі професіонали медичної галузі), Роман Миколайович (золотий медаліст
школи) професію обирав свідомо, без жодних вагань і сумнівів. Навчання йому
давалося легко, а от тепер, коли на практиці стільки відповідальності, стільки
нестандартних ситуацій, звернень все набагато складніше. Він справляється і, за
словами гендиректорки закладу Ірини Якубовської, є взірцем виконання службових
обов’язків. Безвідмовний, людяний, харизматичний вже заслужив відмінну оцінку.
Єдине, що трохи бентежить, це те, що за
своїми безмірними навантаженнями, безкінечною зайнятістю у свої 28 років ще не
одружений. А дівчата ж задивляються, позіхають.
Але озвучена
«проблема» впевнені, точно набуде іншого змісту й нехай іншим – мирним,
безболісним, оптимістичним буде усе, що оточує буття лікаря й усіх нас. Війна
скоріше закінчилася б!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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