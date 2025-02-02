воскресенье, 2 февраля 2025 г.

Професія лікаря ­ подвиг!

 Його теплу усмішку, лагідний голос, подібну до сонця поставу персонал і пацієнти неврологічного відділення лікарні, всі ті, хто сидить в чергах до улюбленого лікаря на прийом в поліклініці, майже щодня бачать на власні очі. Упевнено й рвучко крокує він назустріч людям ­ авторитетний, елегантний, з усіма на «Ви», з прагненням надати медичну допомогу кожному хворому, покращити й зберегти здоров’я і головне нікому не нашкодити.



Є такий крилатий вислів: «Професія лікаря – це подвиг. Вона вимагає чистоти душі і думок, ясного розуму, моральної і фізичної чистоти». Все це точно про нашого молодого невропатолога Романа Куценка, котрий після закінчення Київського медичного вузу, інтернатури, де навчався за цільовим направленням, і який вже більше трьох років трудиться на Сновщині.

Корінний житель міста, з династії знаних лікарів (мама, батько, дідусь з бабусею ­ високі професіонали медичної галузі), Роман Миколайович (золотий медаліст школи) професію обирав свідомо, без жодних вагань і сумнівів. Навчання йому давалося легко, а от тепер, коли на практиці стільки відповідальності, стільки нестандартних ситуацій, звернень все набагато складніше. Він справляється і, за словами гендиректорки закладу Ірини Якубовської, є взірцем виконання службових обов’язків. Безвідмовний, людяний, харизматичний вже заслужив відмінну оцінку. Єдине, що трохи бентежить,  це те, що за своїми безмірними навантаженнями, безкінечною зайнятістю у свої 28 років ще не одружений. А дівчата ж задивляються, позіхають.

Але озвучена «проблема» ­ впевнені, точно набуде іншого змісту й нехай іншим – мирним, безболісним, оптимістичним буде усе, що оточує буття лікаря й усіх нас. Війна скоріше закінчилася б!

Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора

 

Автор: на
Ярлыки: ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)