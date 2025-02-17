понедельник, 17 февраля 2025 г.

Житель громади застрелив косулю

 

У ніч з 4 на 5 лютого під час патрулювання одного з сіл нашої Сновщини екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль «Volkswagen», який пересувався під час дії комендантської години. За кермом автівки був 27­річний чоловік, котрий помітно нервував. І, як виявилося, мав на те усі підстави: в салоні його автівки знаходилася розібрана туша самиці косулі європейської віком близько 2 років, полювання на яку було і є незаконним.

Речові докази і автомобіль було вилучено й направлено для проведення експертних досліджень. Триває досудове розслідування. Одна зі статей ККУ передбачає за вказаний злочин обмеження волі до 3 років.

Автор: на

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