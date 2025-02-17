Житель громади застрелив косулю

У ніч з 4 на 5 лютого під час патрулювання одного з сіл нашої Сновщини екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль «Volkswagen», який пересувався під час дії комендантської години. За кермом автівки був 27річний чоловік, котрий помітно нервував. І, як виявилося, мав на те усі підстави: в салоні його автівки знаходилася розібрана туша самиці косулі європейської віком близько 2 років, полювання на яку було і є незаконним.
Речові докази
і автомобіль було вилучено й направлено для проведення експертних досліджень.
Триває досудове розслідування. Одна зі статей ККУ передбачає за вказаний злочин
обмеження волі до 3 років.
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