понедельник, 10 февраля 2025 г.

Коли завклубом і завбібліотекою, як одне ціле

 

Неординарною професією є робота працівників культури. Саме їм доводиться закладати людям витоки духовного зростання, сплітати у вінки історії найголовніші події, підкреслювати мистецькі образи, вчити,  замислюватися над тим, що на часі, що головне.



На наших світлинах – завідуючі Займищанським сільським клубом і місцевою книгозбірнею Оксана Халявко й Алла Горенок з переліченими вище  і не переліченими  професійними обов`язками, з якими, на думку земляків, справляються. Бо в кожний захід, який проводять у селі (а це – регулярно!), вкладають часточки сердець. Приміром, перед нами пані Оксана і Алла у День хустки.

І сім`ї у них патріотичні, дружні, працелюбні.

Чоловік Оксани Миколаївни – Роман Володимирович – пішов захищати державу від агресора, син – здобуває знання у виші, працює і заробляє кошти  за  кордоном доня.

І Алла Анатоліївна, корінням з Менщини, у Займищі стала своєю, рідною. Має чудову сім`ю, вправною кравчинею й швачкою вважається.

Сфера культури для неї, для колежанки Оксани Миколаївни  ­ те натхнення й наповнення, те добре й корисне джерело, яке ніколи не замулиться, не зміліє. І це щастя для Займища, для громади, що працюють у ній такі чутливі, творчі,  залюблені в життя люди.

Автор: на
Ярлыки:

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