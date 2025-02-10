Коли завклубом і завбібліотекою, як одне ціле

Неординарною
професією є робота працівників культури. Саме їм доводиться закладати людям
витоки духовного зростання, сплітати у вінки історії найголовніші події,
підкреслювати мистецькі образи, вчити, замислюватися
над тим, що на часі, що головне.
На наших світлинах – завідуючі Займищанським сільським клубом і місцевою
книгозбірнею Оксана Халявко й Алла Горенок з переліченими вище і не переліченими професійними обов`язками, з якими, на думку
земляків, справляються. Бо в кожний захід, який проводять у селі (а це –
регулярно!), вкладають часточки сердець. Приміром, перед нами пані Оксана і
Алла у День хустки.
І сім`ї у них
патріотичні, дружні, працелюбні.
Чоловік
Оксани Миколаївни – Роман Володимирович – пішов захищати державу від агресора,
син – здобуває знання у виші, працює і заробляє кошти за
кордоном доня.
І Алла
Анатоліївна, корінням з Менщини, у Займищі стала своєю, рідною. Має чудову
сім`ю, вправною кравчинею й швачкою вважається.
Сфера
культури для неї, для колежанки Оксани Миколаївни те натхнення й наповнення, те добре й
корисне джерело, яке ніколи не замулиться, не зміліє. І це щастя для Займища,
для громади, що працюють у ній такі чутливі, творчі, залюблені в життя люди.
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