понедельник, 10 февраля 2025 г.

Дитячі серця повнилися світлом і вдячністю

 

Минулого тижня дітям загиблих та зниклих безвісти Героїв Сновщини міський голова Олександр Медведьов та керуючий справами (секретар) виконкому Володимир Карпенко передали подарунки від німецьких родин з міста Фрьонденберга, які були спаковані з любов’ю та надією на перемогу.

Громадська організація “Коло друзів Сновська” вже багато років є нашими справжніми друзями та надійними партнерами. Її представники неодноразово передавали гуманітарну допомогу для лікарні, садочку, спортивної школи, Територіального центру, відділення стаціонарного догляду у селі Нові Боровичі тощо.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)