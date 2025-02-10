Дитячі серця повнилися світлом і вдячністю

Минулого тижня дітям загиблих та зниклих безвісти Героїв Сновщини міський голова Олександр Медведьов та керуючий справами (секретар) виконкому Володимир Карпенко передали подарунки від німецьких родин з міста Фрьонденберга, які були спаковані з любов’ю та надією на перемогу.
Громадська
організація “Коло друзів Сновська” вже багато років є нашими справжніми друзями
та надійними партнерами. Її представники неодноразово передавали гуманітарну
допомогу для лікарні, садочку, спортивної школи, Територіального центру,
відділення стаціонарного догляду у селі Нові Боровичі тощо.
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