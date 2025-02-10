Додалося ще одне укриття

Приклад міського ліцею №2, учні якого змушені користуватися укриттям у Сновському будинку культури, доводить, що навіть спільний простір може стати комфортним і пристосованим до навчання, якщо підійти до цього з увагою та турботою.
Цей ліцей, як
і деякі інші освітні заклади, не має власного укриття. У разі тривоги учні
разом із вчителями переміщаються до найближчого укриття Сновського будинку
культури, де також передбачений прихисток для ЦДЮТ, спортколективів БК, але не
створені умови для проведення навчального процесу.
Тепер,
завдяки участі у проєкті ГО «ЛАМПА», для укриття придбали необхідні парти та
стільці, щоб учні могли продовжувати навчання навіть під час тривоги. Також
встановили полички для книжок і навчальних матеріалів та технічні засоби, щоб
урізноманітнити час дітей, тобто створено простір, де навіть у складні моменти
діти можуть навчатися і відчувати себе комфортно.
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