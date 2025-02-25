Ходили ми на кабана

«Мій мисливський стаж - років тридцять. За цей час стільки всього сталося. Про те вже говорено-переговорено. Навіть у «Промені» писали. А от про одне полювання я нікому не розповідав. Незручно було. Але колись же треба, так би мовить висповідатись».
Так ось. Хтось пустив чутку, що в лісі з»
явилося багато диких свиней. Це було в ті часи, коли мешканці сіл почали
розводити в’єтнамських поросят. Вони зазвичай вільно ходили по городах
забредали і в ліс. Там «зустрічались» з дикими
«хлопцями». В результаті з’являлося
потомство « в смужку».
А тоді один
займищанин божився, що бачив у горілому болоті справжнього дикого кабана.
Звідти ми і почали облаву. Четверо залишились у засідці, двоє з собаками пішли
заганяти. Минуло вже багато часу, коли дивлюсь - просто на мене пре кабан, аж
пилюка снігова займається.
Метрів за 20 різко зупиняється. Красень!
Висота з холці - більше метра, довжина тіла-вдвічі більша, на загривку щетина
піднята, величезна голова…
Першою думкою було- залізти на дерево. З таким
кнурякою жарти погані – може запросто живіт іклами розпороти. А потім
передумав: це ж коли ще випаде нагода завалити таку дичину. Вирішив: що Бог
дасть, те й буде. Кабан стояв непорушно. Видно, теж роздумував. Я скористався
цим і вистрілив. Небезпечний звір рухнув на землю. Я підійшов ближче. Не такий
він уже й страшний. Правду кажуть: у страху великі очі. Прибігли
друзі-мисливці. Радіють, вітають мене.(Це був перший кабан за увесь мисливський
сезон). Хтось навіть подав ідею провезти мою здобич вулицями села. Я пишався
собою. Потім ми замочили вдале полювання, поділили трофей…Тієї ночі мені
снилися кольорові сни.
А вранці приїжджає якийсь чолов’яга з Нових
Млинів. Питає,чи був я вчора на полюванні.
– Був,- каже
з гордістю. - Кабана підстрілив.
– Не кабана,
а свиню,- поправляє гість.
– Та яка різниця. Дичина є дичина, - відповідаю.
– Різниця в
тому, що це була моя свиня.
Я не йняв віри. Думав, може, клепки в чоловіка
не всі чи напився зранку. Кажу, це була
дика свиня, зі смужками на боках.
– У моєї теж
смужки були. Такою народилась. Видно, її мати погуляла з диким кабанчиком.
– Що ж тепер
робити? - питаю.
– Платіть 400
гривень, бо заявлю в міліцію. В суд подам! Усе село у свідки піде. Люди бачили,
як ви вчора везли мою льоху.
Я ледь з ніг
не звалився.
А чоловік своєї:
– 400 гривень
на шістьох – це не такі вже великі гроші. Давайте миром залагодимо.
– А нікому не
скажеш?
– За кого ти
мене маєш?
Витяг я
гроші. Шкода віддавати, а треба. Добре, що чоловік мовчати погодився, а до
кінця днів дражнили. Він свого слова дотримав. Досі ніхто не знав подробиць
полювання на кабана. А тепер можна разом посміятися.
Георгій ЛЕПНЮК
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