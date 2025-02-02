Іванівські соцробітники, смяцька медикиня велосипедам раді

Вісім нових триколісних електровелосипедів отримав Територіальний центр
соціального обслуговування від Гуманітарна місія «Проліска» за фінансової
підтримки Гуманітарного фонду для України.
Велотранспорт
вже передано соцробітникам у села громади: по два велосипеди – у Тихоновичі та
Іванівку, по одному велосипеду – у Жовідь та Гірськ. Ще два електровелосипеди
планується передати соцробітникам у місті.
Для первинної
ланки медицини надійшли три велосипеди і незабаром на них їздитимуть медичні
працівники.
Серед тих,
кому анонсовані транспортні засоби дісталися, дві іванівські соцробітниці – Едіта Литвин (фото 2) та Світлана Савченко (фото 1). Свою
нелегку ношу ці жінки несуть протягом десятиліть, не втомлюючись долати чималі
відстані, справлятися з різним об’ємом в роботі.
І в сніговії,
і в дощі Світлана Олексіївна лісовою дорогою дістається в Софіївку, де її, як сонечко, чекають з ліками, хлібом, іншими
продуктами немічні бабусі й дідусі. Несе вона їм і свою позитивну енергетику,
втішні слова і новини.
Навіть про
нинішню війну намагається говорити стисло, з нотками надії на її швидке
завершення. І Едіту Зейліківну іванівці вважають своїм промінчиком тепла,
оберегом, адже її золоті руки і добре серце творять маленькі дива, гріють
підопічних увагою і теплом. І хоч у самої непроста доля, вона ніколи нікому не
відмовила у допомозі.
Електровелосипеди
від благодійної організації «Проліска»
іванівських соцробітниць справді порадували, оскільки на ділі полегшать
логістику дій, що полягає у доланні довгих щоденних відстаней до найвразливішої
категорії людей.
З
електровелосипедом нині і фельдшерка
Смяцького старостату Ангеліна Коваленко (фото 3), якій, за її
словами, стало набагато зручніше обслуговувати людей, котрі кличуть на виклики.
Навіть до Сновська на своєму триколісному велосипеді сільська медикиня планує
їздити. Зручно, є куди аптечні вироби покласти, інші покупки з міста.
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