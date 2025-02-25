Гірські непрості реалії

Трохи менше 90 людей залишається сьогодні проживати у близькому до прикордоння з РФ Гірську. Донедавна мальовничому, потопаючому в казково чарівній природі, населеному казково красивими, добрими й дружніми людьми.Після лютого 2022 року там стало інакше – сумніше й небезпечніше, але все одно життя в селі теплиться. Виручає людей робота голови і діловода старостату, фельдшера, магазину, торгівля хлібом, всіма необхідними продуктами, здійснювана місцевим сільпо. З Богом автівка їздить до Жоведі, а звідти іншою автівкою товар везеться горянам. Підмогою сільчани вважають і рух соціальної маршрутки, котра щоп`ятниці (за попереднім записом у старостаті) везе людей до Сновська, а звідти – додому.
Нерідко нею
користується поважна жителька Надія БардаковаХоблова, медикиня, про яку газета
розповідала, буттям якої ми всі щиро захоплювалися. І хоч Надія Павлівна не
один рік на заслуженому відпочинку, дотепер залишається паличкоювиручалочкою
для багатьох своїх одноліток, подружок.
У телефонній розмові поділилася тим, як їм там непросто, які хвилювання
переживають і як все витримують.
– Над нашими
будівлями щоночі гул, а учора (йдеться про ці дні лютого) так десь неподалік
вибухало, що тряслися шибки на вікнах, на столі порожня скляна банка торохтіла,
у будку ховався і довго не вилазив собака. Зате, коли вщухло, продовжила далі
розказувати Надія Павлівна, ми з мого віку жіночками зібралися на посиденьки,
наговорилися, назгадувалися: і про минулі, сповнені радістю часи, і про
майбутні невеселі перспективи.
За її словами,
віра в перемогу добра над злом у всіх на слуху, у мріях. Озвучуються ці мрії
вголос, коли горянки ходять з палицями вечірніми вуличками (така собі
скандинавська хода), плетуть круги, спілкуючися очі в очі. До речі, при нагоді
передають передачі захисникам, моляться за них. Теплиться їм, коли випадає бути
на зв`язку з рідними. Звісно, перебої в роботі мобільних операторів є, але
терпимі, цілком зрозумілі.
Пані Надію та
інших її односельців діти наполягають забрати до себе, у більш безпечніші,
віддаленіші від кордону місця, однак поки що позитивної відповіді їм нема.
Можливо, потім, навесні, можливо, влітку, а там, хто зна, коли…
А закінчити
невеличку оповідку про непрості гірські реалії хочеться приємною інформацією: в
селі люблять читати друковану періодику і особливо чекають «Промінь». Нашу та
інші газети, перекази, пенсії щотижня привозить пересувна пошта.
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