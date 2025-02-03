Федір Романенко зі Смячі із «Променем» понад пів століття

Редакція «Променя» отримала зворушливий лист від нашого позаштатного кореспондента, вчителяпенсіонера Федора Степановича Романенка, у якому міркування про часи, коли все було поіншому, цвіли людні села, де працювали колгоспи і радгоспи, курсували між ними переповнені автобуси, у школах навчалось багато дітей з паралельними класами і в газеті трудилися такі знані й шановані журналісти, як Олег Мірошниченко, Марія Ісаченко, Валентина Руденок, Леонід Шлома, коли виходили в радіоефір чудові передачі зі дзвінкоголоссям Галини Данильченко і навіть по місцевому телевізору показували й вітали земляків.
Нема всього того нині, про що Федір Степанович жалкує. Особливо про
зачинені двері рідного навчального закладу, про те сумне й печальне, що
доводиться переживати на схилі літ. Однак, душею вчитель залишається зі
спогадами, мріями, котрі почасти викладає на папері.
Один з його ліричних дописів газета пропонує вам,
наші дорогі читачі.
Вечори над Сновом тихі
Десь за
гаєм вітер спить,
Навтішався берег сміхом,
Очерет густий мовчить,
Я самотній біля броду
Долю
виглядаю,
Та не йде
вона по воду,
весело
співаючи,
Краще б буря загриміла,
Почуття
тамуючи,
Краще б річка закипіла,
Ніж
мовчить сумуючи.
Вечори над
Сновом тихі,
Десь за
гаєм вітер спить,
Навтішався берег сміхом,
Очерет густий мовчить.
Комментариев нет:
Отправить комментарий