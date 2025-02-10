Він був Героєм непідробним
Й не грав ні в гасла, ні в слова,
Його найвищі честь і проба –
За нас
покладене життя. Першого лютого у Сновську відбувся ІІ відкритий турнір з
вільної боротьби, присвячений пам›яті воїна Вадима Сергійка. На змаганнях були
присутні рідні та близькі загиблого Героя, його друзі та колеги.
Із вступним
словом до присутніх звернулися засновник ГО СК «ВИТЯЗЬ», тренер Анатолій
Косевич та міський голова Олександр Медведьов. Вони теплими словами згадували
Вадима, який був учасником клубу з початку його заснування, та дякували батькам
за виховання справжнього Героя. Світла пам`ять про нього назавжди залишиться в
наших серцях.
Міський голова передав клубу прапори України та Сновської громади, адже
спортсмени завжди гідно представляють рідний край на змаганнях різних рівнів.
Хвилиною
мовчання присутні вшанували пам’ять всіх полеглих воїнів та піднесли квіти до
банери Вадима Сергійка на Алеї пам`яті.
У турнірі
взяли участь команди зі Сновська, Чернігова, Мени та Вертіївки, загалом більше
70 спортсменів трьох вікових груп. Турнір проходив в теплій та дружній
атмосфері. Жоден з учасників змагань не залишився без нагороди.
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