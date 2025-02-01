Алла Єрмоленко, директорка Сновського ліцею №1: «Питання вивчення історії своєї держави та рідного краю сьогодні як ніколи актуальне»

(Продовження. Початок
у «Промені» № 4 від 23.01.2025 р.).
Продовжуємо розповідь про археологічні дослідження нашого краю. Нагадую, що перша археологічна експедиція у Придесення була організована у 18741886 рр. під керівництвом професора Д.Я.Самоквасова. Друга археологічна експедиція на територію Чернігівщини – Деснянська – була організована 1936го р. Інститутом Археології АН УРСР разом з Інститутом Історії ім. М. Я. Марра АН СРСР і Державним музеєм антропології.У польових дослідженнях брали участь російські та українські археологи, палеозоологи та геологи. Керівником експедиції був призначений М. В. Воєводський. Метою експедиції було: дослідити палеолітичні пам’ятки в межах дніпровського язика риського зледеніння і, як наслідок, співставити археологічні та геологічні матеріали. Завдяки діяльності місцевих краєзнавців пожвавлювалася зацікавленість дослідників пам’ятками Подесення. Так біля с. Чулатів НовгородСіверського району Чернігівської області ще з першої половини ХІХ ст. розроблявся крейдяний кар’єр. У 1935 р. місцевий учитель М. Я. Захарченко в кар’єрі зібрав кремінь зі слідами штучної обробки людиною та фауністичні залишки. Внаслідок роботи кар’єру пам’ятка знаходилася під загрозою знищення, тому інформація була подана в Київ, звідки був командирований археолог І. Г. Підоплічка. Вже в 1935 р. розпочато польові дослідження пам’ятки Чулатів І (Крейдяний Майдан). Розкопками було відкрито три об’єкти – залишки вогнищ. За свідченнями робітників кар’єру сажиста маса, великі кістки та кремінь траплялися на вищих точках крейдяного горба. Досліджуючи землі Чернігівщини, Деснянська експедиція відкрила ряд археологічних пам’яток. Також проводилися розвідувальні роботи по притоках р. Десна. У 1940му році вперше в історії Ф. В. Лучицький провів розвідки по р. Снов. Так розпочалося дослідження Сновщини. В архіві ІА НАНУ зберігається попередній звіт археологічної розвідки по р. Снов (права притока р. Десна). В цьому документі зазначається, що розвідки були проведені за дорученням начальника Деснянської експедиції М. В. Воєводського. У звіті є чудові описи різноманітних природних, географічних особливостей р. Снов. Річка бере свій початок на території Орловської області і тече у південнозахідному напрямку, створюючи перший вигин біля села Гірськ і другий біля міста Сновськ. Русло річки в літній час 1940 р. було 2030 м завширшки. Більше розширення спостерігається при впадінні в неї невеличкої річки Цата та річки Смяч. Береги річки Снов від верхньої течії до села Гірск пологі. Місцями зустрічаються групи піщаних дюн. Правий берег частково порослий сосновою посадкою та поодинокими деревами вільхи, дубу, сосни, а також молодим дубняком. На правому березі в основному переважають старі соснові й дубові ліси. В деяких місцях лівий берег вищий за правий. Ширина заплави річки Снов 34 км, містами 56 км. Після весняної повені в заплаві з’являється багато невеликих водойм, довгих, по декілька кілометрів рукавів, береги яких вкриваються густою рослинністю. Спочатку Ф. В. Лучицький та інші співробітники Деснянської експедиції досліджували порослу вільхою та березою заплаву маленької річки Цата та околиці села Клюси. Ці розвідки на той час не дали результатів (далі буде).
Комментариев нет:
Отправить комментарий