понедельник, 3 февраля 2025 г.

Тілесних ушкоджень зазнали водій авто і велосипедистка

 

Дорожньо­транспортна пригода, що днями сталася між Кучінівкою й Рогізками неподалік перехрестя на Лосеву Слободу, хоч і не призвела до фатальних наслідків, зате клопотів завдала чимало. З достовірних джерел стало відомо, що жительку Рогізок, яка кермувала велосипедом, спочатку доставили до приймального відділення нашої лікарні, а потім, після низки обстежень, направили в Корюківку.

За попередніми даними у неї розрив печінки, селезінки, інші травми. Водій також має тілесні ушкодження. Зазнали  трощі і транспортні засоби. Словом, результати цієї невеселої історії сумні і фактом залишається те, що у ДТП продовжують потрапляти різні люди: тверезі, нетверезі, ті, що перевищують швидкість і навіть непорушники правил…

Автор: на

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